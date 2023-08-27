هلت بشائر بريكس، شركات روسية وهندية ضخمة تتجه للاستثمار في مصر

مكاسب مصر من الانضمام لـ البريكس، نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انفوجراف، تحت عنوان (شركات روسية وهندية تبحث الاستثمار في مصر).

قبل أيام من دعوة مصر إلى الانضمام إلى تجمع "بريكس" الاقتصادي، كانت الشركات الروسية والهندية تبحث فرص الاستثمار في مصر، في مجالات صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بعد الانضمام لـ بريكس، شركات روسية وهندية تبحث الاستثمار في مصر

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بعد الانضمام لـ بريكس، شركات روسية وهندية تبحث الاستثمار في مصر



ويعزز ذلك من حجم الاستثمارات الروسية في مصر، والتي بلغت حوالي 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، كما يعزز ذلك أيضًا من حجم الاستثمارات الهندية في مصر، والتي بلغت 266.1 مليون دولار خلال العام نفسه.

بعد الانضمام لـ بريكس، شركات روسية وهندية تبحث الاستثمار في مصر



ويضم تجمع "بريكس" حاليًا، دول: روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل، على أن تنضم مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارًا من يناير 2024.



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