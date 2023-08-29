الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن الاقتصادى يحرر 4974 قضية متنوعة

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

الامن الاقتصادى يحرر 4974 قضية متنوعة 

 

ضبط ‏97420 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

ضبط 66 قطعة سلاح ناري و19 قضية مخدرات في 3 محافظات

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1695) قضية متنوعة.

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كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (3279) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
 

يأتى ذلك  فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

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الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الادارة العامة لشرطة النقل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات محطات السكك الحديدية مترو الأنفاق قطاع الامن الاقتصادي

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