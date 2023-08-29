حبس عنصرين إجراميين بتهمة حيازة كميات من المخدرات في المنوفية
قررت النيابة العامة بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازة كميات من المخدرات في المنوفية.
كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية تمكن من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام –كمية من مخدري "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار –ميزان حساس - مبلغ مالي).
ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمنوفية بقصد الاتجار
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
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