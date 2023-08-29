أتليتكو مدريد يكتسح مضيفه رايو فاليكانو بسباعية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، حقق فريق أتليتكو مدريد فوزًا كاسحًا على حساب مضيفه رايو فاليكانو، بسباعية نظيفة، في اللقاء انتهى قبل قليل على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

فريق رايو فاليكانو، فيتو

سباعية أتليتكو مدريد

سجل ثلاثية أتليتكو مدريد في الشوط الأول كل من أنطوان جريزمان الدقيقة 2 وممفيس ديباي في الدقيقة 16 وتاهويل مولينا في الدقيقة 36.

وعزز أتليتكو مدريد غلته التهديفية بأربعة أهداف أخرى في الدقائق 73 عن طريق ألفارو موراتا والدقيقة 79 عن طريق البديل أنخيل كوريا، والدقيقة 83 عن طريق ألفارو موراتا، والهدف السابع سجله كاركوس لورينتي في الدقيقة 85.

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أحداث المباراة

سيطر أتليتكو مدريد على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول، وتسابق لاعبوه في إهدار العديد من الفرص السهلة، فيما اعتمد رايو فاليكانو على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى أتليتكو مدريد.

هدف ملغى

ألغى الحكم هدف لأصحاب الأرض رايو فاليكانو في الدقيقة 77 بداعي التسلل

يرد بعدها الأرجنتيني أنخيل كورييه لاعب أتليتكو مدريد بالهدف الخامس في الدقيقة 80 في أول لمسة للاعب الذي دخل بديلًا قبل الهدف ببضعة دقائق.

موقف الفريقين

بهذه النتيجة رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بعدما خاض 3 مباريات، خلف برشلونة المتصدر، أما رايو فاليكانو فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن، بعد أن خوض 3 مباريات في الدوري الإسباني.

خيتافي يفوز على ألافيس

من جهة أخرى، تمكن فريق خيتافي من تذوق طعم الانتصار الأول له في الليجا هذا الموسم بهدف قاتل في شباك ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز)، مساء الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

فشل الفريقان في الوصول لطريق الشباك في الجزء الأكبر من المباراة التي غابت عنها الإثارة والمتعة، حتى جاءت الدقيقة 84 عندما فض بورخا مايورال الاشتباك لصالح أصحاب الملعب بهدف النقاط الثلاث من ركلة جزاء.

وبعد التعادل السلبي أمام برشلونة، وخسارة بالثلاثة على يد جيرونا، حصد الفريق المدريدي أول 3 نقاط له في الموسم، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط يقفز بها للمركز الـ11.

بينما تجرع الفريق الباسكي ألافيس خسارته الثانية في ثالث مباراة، ليكتفي بالنقاط الثلاث التي حصدها من الفوز على إشبيلية (4-3) في الجولة الماضية، ويحتل المركز الـ 14.

فوز برشلونة على فياريال

فاز فريق برشلونة على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الليجا وأقيمت على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال.

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق جافي في الدقيقة 12 وعزز النتيجة الهولندي دي يونج في الدقيقة 15 وعاد فياريال في النتيجة متعادلين في الشوط الأول بهدفين عن طريق فويث في الدقيقة 26 وسورليت في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني عاد فياريال لخطف الهدف الثالث عن طريق باينا في الدقيقة 53 حتي تعادل الإسباني فيران توريس لصالح البلوجرانا في الدقيقة 69 وخطف ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 71 ليخطف البرسا 3 نقاط ثمينة.