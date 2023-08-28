تنفيذ مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا بإدارة شباب طلخا في الدقهلية

نظمت الإدارة العامة للرياضة "إدارة تنفيذ المشروعات"، بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، قافلة رياضيّة بقرية عزبة سيف الدين إحدى قرى مركز ومدينة طلخا والتي تقع ضمن نطاق إدارة شباب طلخا، وذلك ضمن خطة الإدارة «القوافل الرياضية».

جاء تنفيذ القافلة الرياضية بإدارة شباب طلخا، وعلى وجه الخصوص بقرية عزبة سيف الدين، والتي تضمنت مسابقات في رياضة كرة القدم، وشد الحبل والجري والألعاب الترويجية، فى إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بالوصول بالخدمات والأنشطة والفعاليات الرياضية إلى القرى الأكثر احتياجا، والتى لا يوجد بها منشآت شبابية ورياضية يمارسون من خلالها مختلف الأنشطة الرياضية.

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نفذت الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة بقرية عزبة سيف الدين بإدارة شباب طلخا، بحضور محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالمديرية، والكابتن تامر المتولي الأخصائي بالإدارة العامة للرياضة، وعلاء أمين رئيس قسم التربية الرياضية بإدارة شباب طلخا، والكابتن رامي السعيد بإدارة شباب طلخا، وفى نهاية الفعاليات الرياضية تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة من الشباب المشاركين.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ان الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الرياضية، بالقرى الأكثر احتياجا من أجل مشاركة الشباب في ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من برامج وأنشطة وفعاليات فى القرى والنجوع والعزب على مستوى محافظة الدقهلية.

وأضافت أن الوزارة حريصة على تنويع وتكثيف تواجد الخدمات الرياضية والشبابية، واحداث نقلة نوعية وثقافية ورياضية لابنائنا من الشباب بالقري الأكثر احتياجا، إيمانًا منها بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة، ووصول هذه الخدمات إلى شبابنا بالقري التى لا يتوافر بها اى خدمات أو منشآت رياضية فكان وجود مثل هذه القوافل الرياضية.

يأتي تنفيذ فعاليات مشروع القوافل الرياضية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات.