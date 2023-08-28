الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تنفيذ مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا بإدارة شباب طلخا في الدقهلية

قوافل رياضية، فيتو
قوافل رياضية، فيتو

نظمت الإدارة العامة للرياضة "إدارة تنفيذ المشروعات"، بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، قافلة رياضيّة بقرية عزبة سيف الدين إحدى قرى مركز ومدينة طلخا والتي تقع ضمن نطاق إدارة شباب طلخا، وذلك ضمن خطة الإدارة «القوافل الرياضية».

 

جاء تنفيذ القافلة الرياضية بإدارة شباب طلخا، وعلى وجه الخصوص بقرية عزبة سيف الدين، والتي تضمنت  مسابقات في رياضة كرة القدم، وشد الحبل والجري والألعاب الترويجية، فى إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بالوصول بالخدمات والأنشطة والفعاليات الرياضية إلى القرى الأكثر احتياجا، والتى لا يوجد بها منشآت شبابية ورياضية يمارسون من خلالها مختلف الأنشطة الرياضية.

 

Advertisements

 

نفذت الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة بقرية عزبة سيف الدين بإدارة شباب طلخا، بحضور محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالمديرية، والكابتن تامر المتولي الأخصائي بالإدارة العامة للرياضة، وعلاء أمين رئيس قسم التربية الرياضية بإدارة شباب طلخا، والكابتن رامي السعيد بإدارة شباب طلخا، وفى نهاية الفعاليات الرياضية تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة من الشباب المشاركين.

 

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ان الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الرياضية، بالقرى الأكثر احتياجا من أجل مشاركة الشباب في ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من برامج وأنشطة وفعاليات فى القرى والنجوع والعزب على مستوى محافظة الدقهلية.

 

وأضافت أن الوزارة حريصة على تنويع وتكثيف تواجد الخدمات الرياضية والشبابية، واحداث نقلة نوعية وثقافية ورياضية لابنائنا من الشباب بالقري الأكثر احتياجا، إيمانًا منها بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة، ووصول هذه الخدمات إلى شبابنا بالقري التى لا يتوافر بها اى خدمات أو منشآت رياضية فكان وجود مثل هذه القوافل الرياضية.

 

يأتي تنفيذ فعاليات مشروع القوافل الرياضية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات.

وزارة الشباب ومنظمة العمل تنفذان نشاط الدمج المجتمعي والرسم على الجدران بالقاهرة

وزير الشباب والرياضة يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاكثر احتياجا الادارة العامة الشباب والرياضة بالدقهلية المسابقات الرياضية مركز ومدينة طلخا مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

مواد متعلقة

الأمن الغذائي المصري بخير وأمان، السيسي للمصريين: جهود الدولة كبيرة في استصلاح الأراضي، وطرح الشركات بالبورصة فرصة لاستثمار الشباب

وزارة الشباب والرياضة تنظم أكبر تجمع شبابي بالنوبة

"إشراقة أمل"، قائمة الشباب في انتخابات نادي هيئة التدريس بجامعة بنها

فرقة وسط البلد تجسد أحلام الشباب في حفل خاص بمهرجان القلعة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

نجلاء المنقوش تغادر تركيا إلى بريطانيا على خلفية كشف لقاء كوهين

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

اتحاد جدة يكتسح الوحدة بثلاثية ويتصدر قمة الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

المزيد
الجريدة الرسمية