الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

وزارة الشباب ومنظمة العمل تنفذان نشاط الدمج المجتمعي والرسم على الجدران بالقاهرة

الرسم على الجدران
الرسم على الجدران بمركز شباب عين الصيرة بالقاهرة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أنشطة الرسم على الجدران بمركز شباب عين الصيرة بمحافظة القاهرة، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة "شباب للمستقبل".

ويستمر التدريب لمدة يومين بمركز الشباب، والذي يشمل تعريف الشباب بأهمية الدمج المجتمعي بين الفئات المستهدفة بمراكز الشباب، حيث يسعى النشاط إلى استقبال شباب من ذوي الهمم وشباب الوافدين وتنظيم مجموعة من أنشطة الدمج، والتي تشمل رسم مجموعة من الجداريات على أسوار مراكز الشباب لنشر الوعي بأهمية دور الدمج المجتمعي.

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ويهدف مشروع "شباب للمستقبل" إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل، وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي بين فئات الشباب المصري والوافدين.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على اتاحة الفرصة امام جميع الفئات من الشباب والنشء للاستفادة من الخدمات المقدمة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.
 

 مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٢٠٠ فتاة

اطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مبادرة "عاملة شغل"، من خلال إلادارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع كلٍ من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي وبرعاية كبري الشركات في السوق المصري.

وتم تنفيذ لقاء تعريفي بمبادرة "عاملة شغل" بمعهد أكاديمية الجزيرة بالمقطم لتدريب وتوظيف الفتيات بكبري الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية  ،حيث تستهدف المبادرة الفتيات حديثي التخرج من العامين الدراسيين الماضيين وكذلك طالبات الفرقة الرابعة  بشرط الحصول علي البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية تجارة أو هندسة أو علوم الكمبيوتر.

وقد شهد اللقاء حضور عدد من الفتيات من الأكاديميات والمعاهد العليا الأخري،  بغرض نشر المبادرة علي نطاق أوسع.


يذكر أن المبادرة تستهدف الفتيات من المحافظات القاهرة، الجيزة، طنطا، الاسكندرية، المنيا، ومازل التسجيل متاح حتي يوم ٣٠ أغسطس الجاري

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وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة محافظة القاهرة منظمة العمل الدولية القاهرة مركز شباب عين الصيرة

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