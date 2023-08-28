الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

المستشار مرتضى منصور،
المستشار مرتضى منصور، فيتو

مرتضى منصور، كشف محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن موقف المستشار مرتضى منصور من انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

موقف مجلس الزمالك المستقيل من الانتخابات المقبلة

وقال خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": 90% من مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم استقالته لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

رغبة مرتضى منصور 

وأكد: المستشار مرتضى منصور قرر عدم الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة والابتعاد عن المشهد، متابعا: "هو خلاص خد جنب وقال انا عملت اللى عليا وتنحيت بإرادتي ولما ترك المجلس لم يكن يتدخل".
 

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بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

بيان حسن موسي 

وأصدر اللواء حسن موسى بيانا رسميا منذ قليل، وذلك بعد ما قررت وزارة الشباب والرياضة توجيه الشكر له، وتعيين الدكتور عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية.

ونشر حسن موسى بيانا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاء كالتالي: "فجأة وبدون أي مقدمات، فوجئت بالأمس بصدور قرار إعفائي من المهمة التي تم تكليفي بها منذ أسبوع تقريبا، وهي المدير التنفيذي لنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية التي تشكلت من قبل الجهة الإدارية لتسير أمور نادي الزمالك خلال هذه الفترة، ويشهد الله أنني لم أبخل على نادينا بأي جهد خلال هذه الفترة، حيث إنني كنت أقضي في النادي يوميا ما لا يقل عن 16 ساعة متواصلة للنجاح في المهمة المكلف بها، ولكن يبدو أن هذا العمل المتواصل من أجل مصلحة النادي لم يعجب البعض، خاصة في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة التي تم حل جزء كبير منها خلال هذه الفترة القصيرة.

وأؤكد بأن وجودي داخل نادي الزمالك لخدمته من أي موقع وفي أي وقت هو بمثابة تكليف وليس تشريف، ورغم الحملة الكاذبة الممنهجة التي أتعرض لها منذ اللحظة الأولى لتكليفي بهذه المهمة إلا أنني لم أتوان عن خدمة نادينا بالشكل الذي يصب في المصلحة العامة لكيان الزمالك الكبير.


كما أؤكد بأنني أتشرف لكوني أحد حماة الوطن الذين حملوا أكفانهم على أيديهم لفترات طويلة خلال فترة عملي بوزارة الداخلية، ولذلك فأنا لا أتأخر عن خدمة وطني ونادي الزمالك في أي مكان أو زمان.. وأتمنى كل الخير والازدهار لنادينا وبالتوفيق للجنة الثلاثية في مهمتها… الله -  الوطن - الزمالك".

 

ومن ناحية أخرى كشف الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع، حقيقة اعتذاره عن عدم تولى مهمة المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أصدرت قرارا بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية خلفا للواء حسن موسى، إلا أن القرار لاقى انتقادات من بعض جماهير الزمالك، بداعي انتماء البناني للنادي الأهلي، قبل أن يؤكد البعض أنه في طريقه للاعتذار عن عدم استكمال المهمة في القلعة البيضاء.

 

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