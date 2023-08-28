الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بكرداسة (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة في جولة تفقدية، فيتو

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  تمهيدا للبدء في أعمال التطوير والرصف 


وتابع  نائب المحافظ ميدانيا أعمال تحويل خط المياه المتعارض مع تطوير طريق ناهيا وتفقد أعمال التطوير والرصف المرحلة الثانية بطريق المنصورية، ووجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

و عاين النائب طريق بني مجدول بداية من مركز الشباب حتي طريق المنصورية  
مشددا برفع الأشغالات والألتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل مدينة كرداسة


كما تفقد النائب أعمال تحويل خط المياه المتعارض مع تطوير طريق ناهيا مشددا بسرعة الأنتهاء من تنفيذ أعمال تحويل خط المياه وتعديل المرافق المتعارضة مع مشروع تطوير الطريق كمحور مروري جديد
ثم استكمل نائب المحافظ جولته الميدانية أعمال تطوير ورصف المرحلة الثانية بطريق المنصورية
وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة 
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية 
اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة والمهندس يسري كامل رياض   
رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

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يأتي ذلك في إطار تكليفات  اللواء  أحمد راشد محافظ الجيزة.

جولة محافظ الجيزة لأعمال تطوير ترعة المريوطية
 

وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.

وتفقد المحافظ نسب التغطية والأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية  فى المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الشيشينى بطريق المريوطية موجهًا  بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها.

وشدد راشد على متابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات وفقًا للعقود المبرمة.

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