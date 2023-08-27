محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الدائري (صور)

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائرى والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء من القطاعات الجارى العمل بها وحل أى عقبات قد تواجههم فى ذلك الشأن.

افتتاح المتحف المصرى الكبير

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للأعمال والتى أوضح خلالها بأن الأعمال تأتى فى إطار الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصرى الكبير والتى تشمل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والهادفة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمتحف وتحسين الصورة البصرية للمحاور والطرق المؤدية إليه لتحقيق المظهر الحضارى الذى يليق بمكانة الحضارة المصرية حول العالم.

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة لها وأنه يتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال.

مشروعات التطوير لمحيط المتحف المصرى الكبير

وأضاف راشد أنه يجرى الإنتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية والتى تتضمن توفير ساحات إنتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مرورى والتى تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند إفتتاح المتحف.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.

Advertisements

جولة محافظ الجيزة لأعمال تطوير ترعة المريوطية

وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.

وتفقد المحافظ نسب التغطية والأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية فى المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الشيشينى بطريق المريوطية موجهًا بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها.

وشدد راشد على متابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات وفقًا للعقود المبرمة.

نقدم لكم من خلال موقع" فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.