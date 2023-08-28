أعضاء الزمالك لرئيس اللجنة الثلاثية: "يا بناني قول الحق أنت أهلاوي ولا لا" (فيديو)

نظم عدد من أعضاء نادي أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، وقفة احتجاجة داخل مقر النادي ضد رئيس اللجنة الثلاثية المعين عماد البناني، معبرين عن رفضهم لتوليه مهمة إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.

وردد أعضاء نادي الزمالك خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري في نادي الزمالك هتافات: "يا بناني قول الحق إنت أهلاوي ولا لا"، كما أطلقوا الهتافات المطالبة برحيله.

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وأطلق أعضاء الزمالك الهتافات المطالبة برحيل عماد البناني عن نادي الزمالك، وعدم استمراره في منصب المدير التنفيذي، بداعي انتماء البناني للنادي الأهلي.

بيان اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيس اللجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي

وقالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم 1 من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

انتخابات نادي الزمالك

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.

وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:

-تم عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة والسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقرار وزاري.

-تم مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

-في نفس الوقت تمت مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.

-تم التواصل مع الاتحاد الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.

-مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب.