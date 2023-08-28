قطع المياه عن بعض مناطق الدقهلية غدا

تشهد محافظة الدقهلية قطع المياه غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا الى الساعة 1 ظهرا من ذات اليوم، عن بعض القري بمركز دكرنس لفصل الكهرباء عن مرفق مياه ميت فارس بمركز بني عبيد، والعمل علي خط بولي ايثيلين 630 مم.

كما يتم قطع المياه أيضا غدا الثلاثاء عن قرى مركز نبرو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، لتنفيذ أعمال إنشاء غرفة DMA علي الخط المغذي لقري عزب بهوت بقرية منشية البدراوي بمركز نبروه.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 1 ظهرا من ذات اليوم ، عن بعض القري بمركز دكرنس لفصل الكهرباء عن مرفق مياه ميت فارس بمركز بني عبيد، والعمل علي خط بولي ايثيلين 630 مم ، حيث تتأثر عدد من القرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس بقطع المياه.

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وأضاف "مختار" أنه سيتم قطع المياه أيضا غدا الثلاثاء الموافق 29 أغسطس عن قري مركز نبروه من الساعة 10 صباحا الي الساعة 4 مساء لتنفيذ أعمال إنشاء غرفة DMA على الخط المغذي لقرى عزب بهوت بقرية منشية البدراوي بمركز نبروه.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقارير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن، حيث أوضح التقرير الأول أن القري المتأثرة بقطع المياه هي قري المحمودية والربيعات ومنشية عبد الرحمن وعرب زيدان بمركز دكرنس.

كما أوضح التقرير الثاني أن القرى المتأثرة بانقطاع المياه في نبروه هي قرى نبروه وقرى كفر الابحر وقرى بانوب والعزب التابعة.

ووجه "مختار" للدكتورة آمال بركات رئيس مركز دكرنس والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار إليها كل في نطاقه وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القرى المتأثرة بانقطاع المياه بمركزي دكرنس ونبروه بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.