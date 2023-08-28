الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قطع المياه عن بعض مناطق الدقهلية غدا

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار،فيتو

تشهد محافظة الدقهلية قطع المياه غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا الى الساعة 1 ظهرا من ذات اليوم، عن بعض القري بمركز دكرنس لفصل الكهرباء عن مرفق مياه ميت فارس بمركز بني عبيد، والعمل علي خط بولي ايثيلين 630 مم.

 

كما يتم قطع المياه أيضا غدا الثلاثاء عن قرى مركز نبرو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، لتنفيذ أعمال إنشاء غرفة DMA علي الخط المغذي لقري عزب بهوت بقرية منشية البدراوي بمركز نبروه.

 

ومن جانبه، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء  من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 1 ظهرا من ذات اليوم ، عن بعض القري بمركز دكرنس لفصل الكهرباء عن مرفق مياه ميت فارس بمركز بني عبيد، والعمل علي خط بولي ايثيلين 630 مم ، حيث تتأثر عدد من القرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس بقطع المياه.

 

Advertisements

 

وأضاف "مختار" أنه سيتم قطع المياه أيضا غدا الثلاثاء الموافق 29 أغسطس عن قري مركز نبروه من الساعة 10 صباحا الي الساعة 4 مساء لتنفيذ أعمال إنشاء غرفة DMA على الخط المغذي لقرى عزب بهوت بقرية منشية البدراوي بمركز نبروه.

 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقارير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن، حيث أوضح التقرير الأول أن القري المتأثرة بقطع المياه هي قري المحمودية والربيعات ومنشية عبد الرحمن وعرب زيدان بمركز دكرنس.

 

كما أوضح التقرير الثاني أن القرى المتأثرة بانقطاع المياه في نبروه هي قرى نبروه وقرى كفر الابحر وقرى بانوب والعزب التابعة.

 

ووجه "مختار" للدكتورة آمال بركات رئيس مركز دكرنس والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال  المشار إليها كل في نطاقه وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

 

 وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القرى المتأثرة بانقطاع  المياه بمركزي دكرنس ونبروه بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

مياه دمياط: أنشطة توعوية مكثفة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومركز شباب السوالم

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي بأسيوط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور ايمن مختار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ الدقهلية مركز ومدينة بني عبيد مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي مركز ومدينة دكرنس

مواد متعلقة

مفرحش بمولودته، تشييع جنازة مدير محطة مياه ضحية صعق كهربائي ببني سويف

رئيس مياه القناة: حملات مكبرة لإزالة التعديات على خطوط الشبكات بالمحافظات

مياه الفيوم تعلن معدلات تنفيذ بعض مشروعات حياة كريمة

مياه فوكوشيما، صراع الإشعاع النووي يحلق في الأفق والأنظار تتجه نحو اليابان والصين (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

التموين: انتهاء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال أغسطس

أعضاء الزمالك لرئيس اللجنة الثلاثية: "يا بناني قول الحق أنت أهلاوي ولا لا" (فيديو)

زاهي حواس يوجه رسالة عاجلة لوزير الآثار: آثارنا بتتسرق (فيديو)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

المزيد
الجريدة الرسمية