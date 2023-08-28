فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

تعتبر رياضة تسلق المرتفعات هواية مفضلة لدى بعض المغامرين ولكن الغريب أن تكون مفضلة لدى بعض الأطفال، وفي واقعة غريبة من المقرر أن تغادر الفتاة اليابانية ري بانو، البالغة من العمر 11 عامًا، بصحبة والدتها، في رحلة لتسلق جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا، سبتمبر المقبل.



طفلة تستعد لتسلق قمة جبل

وتعتزم الطالبة بالصف السادس الابتدائي في كوفو، بمقاطعة ياماناشي، وسط اليابان، ووالدتها، ناومي، البالغة من العمر 49 عامًا، رفع علم على قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 5895 مترًا في تنزانيا، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. وقالت ري «أنا مفعمة بالمرح والسعادة لأن حلمي سيتحقق».



وأضافت ري «أريد أن أرى الأنهار الجليدية في أعلى قمة الجبل».



ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 13 يومًا. وتعتزم ري وناومي قضاء ستة أيام للوصول إلى قمة جبل كليمنجارو. وبعد النزول من الجبل، تعتزم «ري» التفاعل مع السكان المحليين.



وحاولت ري وناومي خفض نفقات المعيشة لجمع الأموال من أجل تسلق الجبل. ومن أجل تسلق جبل كليمنجارو، تمكنا من الحصول على أموال من نحو 20 شركة، بما في ذلك شركات في ياماناشي، كما استخدمت التمويل الجماعي.





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