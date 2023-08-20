مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين بسقوط حافلة من أعلى جبل في بيرو

بيرو، لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 5 آخرين بجروح خطرة أمس السبت، في بيرو عندما سقطت حافلة في هاوية على طريق في جبال الأنديز، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وقع الحادث صباحا عندما انقلبت حافلة تقل قرابة خمسين راكبا من مدينة فيلكاشوامان في الأنديز إلى ليما وسقطت في منطقة هوانكافيليكا الأنديزية في جنوب شرق البلاد.

وقال شرطي من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا إن ثمة 13 قتيلا وخمس إصابات خطرة.

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وحضرت الشرطة وإطفائيون لانتشال جثث الضحايا وبينهم أطفال، نقل المصابين بجروح خطرة إلى مدينة بيسكو.

حوادث الطرق شائعة في بيرو ويرجع ذلك خصوصا إلى السرعة وسوء صيانة الطرق.

تعذيب مزارعين ثم إعدامهم

يذكر أن محكمة في بيرو عاقبت 18 جنديًا متقاعدًا بالحبس لمدد تتراوح بين ثماني سنوات و15 سنة لإدانتهم بمجزرة ارتكبت في عام 1988 وراح ضحيتها 39 مزارعًا في منطقة أياكوتشو (جنوب)، وذلك في إطار مكافحة متمردين ماويين.

أعلنت وزارة العدل في بيان على منصة "إكس" أن "المحكمة أدانت المتّهمين بالسجن من ثماني سنوات إلى 15 سنة بجرائم القتل المشدد".



وتعود القضية إلى 14 مايو 1988 حين دخلت دوريتان عسكريتان قرية في منطقة كايارا، وعمد عناصرهما إلى تعذيب مزارعين ثم إعدامهم سعيًا للحصول على معلومات، غداة مقتل أربعة جنود في هجوم لحركة "الدرب المضيء" الماوية.

وتطال العقوبة الأشد بالحبس 15 سنة الملازمَين اللذين قادا هاتين الدوريتين. وحكم على 16 جنديًا بالحبس ثماني سنوات.

واختتمت الجلسات التي عقدت افتراضيا وبدون حضور، جهودا تبذلها منذ 35 عاما عائلات الضحايا سعيا لتحقيق العدالة.

وخلال جلسات الاستماع، نفى العسكريون بالكامل ما نسب إليهم، مؤكدين أن المزارعين كانوا قد قضوا عندما وصلوا إلى القرية، محمّلين مسئولية المجزرة إلى الحركة المتمردة.