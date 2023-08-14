إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"
لقي شاب إيطالي مصرعه، من أعلى قمة جبلية، بسبب محاولته منع هاتفه من السقوط، في قصة جديدة عن "هوس" العالم بالهواتف المحمولة.
هذه القصة المروعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صورة "سيلفي" للشاب مع صديقته، قبل لحظات من وفاته.
مصرع شاب إيطالي بسبب صورة سيلفي
ولكن وفقا للتقارير، أسقط مازيتو هاتفه المحمول، من أعلى القمة، ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر، بينما كان يحاول الإمساك به.
وكتبت صديقته سارة براجانتي، إن هذه "الصورة الملعونة"، على حد وصفها، هي الأخيرة لهما معا، قبل لحظات من سقوطه للهلاك.
وكان مازيتو يتسلق صخرة ألتار نوتو، في مسقط رأسه مدينة روتسو الإيطالية.
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