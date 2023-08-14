الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

إيطالي يسقط من قمة
إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"، فيتو

لقي شاب إيطالي مصرعه، من أعلى قمة جبلية، بسبب محاولته منع هاتفه من السقوط، في قصة جديدة عن "هوس" العالم بالهواتف المحمولة.

هذه القصة المروعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صورة "سيلفي" للشاب مع صديقته، قبل لحظات من وفاته.

 

مصرع شاب إيطالي بسبب صورة سيلفي

ولكن وفقا للتقارير، أسقط مازيتو هاتفه المحمول، من أعلى القمة، ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر، بينما كان يحاول الإمساك به.

وكتبت صديقته سارة براجانتي، إن هذه "الصورة الملعونة"، على حد وصفها، هي الأخيرة لهما معا، قبل لحظات من سقوطه للهلاك.

Advertisements

وكان مازيتو يتسلق صخرة ألتار نوتو، في مسقط رأسه مدينة روتسو الإيطالية.

 

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

باحثون في بريطانيا يكتشفون أدوات حجرية عمرها أكثر من 300 ألف عام

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيلفي السيلفي القاتل إيطاليا تسلق الجبال اخبار العالم طرائف وغرائب

مواد متعلقة

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

باحثون في بريطانيا يكتشفون أدوات حجرية عمرها أكثر من 300 ألف عام

الأكثر قراءة

ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء عقوبة حبسه سنتين

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

مشترٍ يوجه رسالة لصافيناز كاظم: مستعد أقتني جواب مالك الشباز بأي ثمن

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

الأهلي يعلن رسميا رحيل محمد شريف للخليج السعودي

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين ، مؤشر الذهب العالمي 14-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 14-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر اليوان الصيني يعود إلى الوراء في تعاملات المساء اليوم

المزيد

انفوجراف

فؤاد المهندس رفضها كممثلة وطلبها للجواز على خشبة المسرح.. محطات في حياة فتافيت السكر شويكار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية