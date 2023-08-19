السبت 19 أغسطس 2023
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وكيل تعليم الدقهلية: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة

غرفة عمليات لمتابعة
غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي  ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، في محافظة الدقهلية.
 

وترأس ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية غرفة العمليات المركزية للامتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،وتعليمات  الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهليةبضرورة متابعه اللجان الامتحانية والاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

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حيث ترأس  ناصر شعبان  وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة  للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للاطمئنان على حسن سير العملية الإمتحانية ومتابعة انتظام دخول الطلاب الى اللجان الامتحانية.

 

وقد  بلغ  إجمالى عدد طلاب الدور الثانى ٣٩٤٥ طالب وطالبه واجمالى عدد اللجان  ١٣ لجنة امتحانية إضافة إلى لجنه السجن 
ويؤدى اليوم  في الفترة الأولى٥٦٠ طالب وطالبة إمتحان مادة اللغة العربية ويبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات،


ويؤدي في الفترة الثانية ٨٦ طالب وطالبة الامتحان في مادة التربية الدينية ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف.


وأكد شعبان على إنتظام سير الإمتحانات وإن غرفة العمليات  لم تتلقى شكاوى من شأنها تعكير صفو العملية الإمتحانية 
 

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الإمتحانات ومنع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الإمتحانية مع الملاحظين والمراقبين والطلاب.


وأكد على ضرورة توفير أجواء مناسبة لأداء الإمتحانات  بسهولة ويسر وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة باللجان  

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