ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر عنب بناتي أصفر من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن السعر السابق، عنب بناتي أحمر من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن السعر السابق، عنب رومي أحمر من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، عنب كرمسن من 12 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن السعر السابق.

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وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، بلغ سعر بلح زغلول من 12 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح سماني من 6 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، بلح بارحي من 22 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل سعر رمان بسعر 7 إلى 15 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، جوافة بسعر من 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، أناناس سعر 50 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد نحو 30 جنيهًا، تفاح سوري/ لبناني بسعر من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا.

وسجلت سعر تين برشومي من 6 إلى 14 جنيهًا، خوخ مستورد 40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، جريب فروت من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، برتقال صيفي من 10 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن السعر السابق، الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر مانجو هندي من 17 إلى 33 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، مانجو سكري من 19 إلى 25 جنيهًا، مانجو صديقة من 25 إلى 35 جنيهًا،، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو عويس من 27 إلى 49 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور من 15 إلى 33 جنيهًا،، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، مانجو بيض العجل بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 15 إلى 21 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو فونس من 17 إلى 33 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو دبشة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو نعومي من 25 إلى 29 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، مانجو زبدية من 19 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.