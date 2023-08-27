الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 6 جنيهات أقل سعر لكيلو التين برشومي بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر عنب بناتي أصفر من 12 إلى 22 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 12 إلى 22 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، عنب كرمسن من 12 إلى 25 جنيهًا.

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وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، بلغ سعر بلح زغلول من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح سماني من 7 إلى 9 جنيهات، بلح بارحي من 25 إلى 30 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل سعر رمان بسعر 7 إلى 15 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا،  كيوي نحو 26 جنيهًا، جوافة بسعر من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، نكترين مستورد 35 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا،  أناناس سعر 50 جنيهًا،  أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد نحو 30 جنيهًا، تفاح سوري/ لبناني بسعر من 18 إلى 28 جنيهًا،  تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا.

وسجلت سعر تين برشومي من 6 إلى 14 جنيهًا، خوخ مستورد 35 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، شمام من 7 إلى 11 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

وتراوح سعر موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا،  موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر مانجو هندي من 15 إلى 31 جنيهًا، مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو صديقة من 17 إلى 27 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو عويس من 27 إلى 53 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور من 15 إلى 31 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 15 إلى 21 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو فونس من 17 إلى 33 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو دبشة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو نعومي من 17 إلى 27 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، مانجو زبدية من 16 إلى 22 جنيهًا.

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المانجو تصل لـ 70 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27-8-2023 في الدقهلية

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من العويس لـ الناعومي والهايدي، تعرف على أسماء المانجو (فيديو)

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