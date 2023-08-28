الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 28-8-2023 في الدقهلية

الفواكهة ارشيفية،
الفواكهة ارشيفية، فيتو

أسعار الفاكهة في الدقهلية، استقرت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين، في الأسواق بمحافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق.

 

أسعار المانجو 

 المانجو السكري من 35 إلى 50 جنيها، المانجو العمومي من 40 إلى 60 جنيها، والمانجو الفص من 50 إلى 70 جنيها، وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

 

أسعار البلح

وبلغ أسعار البلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، وسعر بلح ثلاجة من 10 إلى 20 جنيها.

 

أسعار الفاكهة 

سعر الأفوكادو بسعر من 80 إلى 100 جنيه، نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد بسعر 30-50 جنيهًا، باباظ بسعر من 9 إلى 15 جنيها، سعر دوم من 40 جنيها إلى 80 جنيها، التين من 20 إلى 40 جنيها.

Advertisements

 

Advertisements

أسعار التفاح

بلغ سعر التفاح المستورد 30 إلى 50 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بسعر من 30 إلى 60 جنيها.

 

أسعار البطيخ

أما عن أسعار البطيخ في الدقهلية، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 32 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيها.

 

أسعار العنب 

بلغ سعر عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها، العنب مستورد أصفر بسعر من 30 إلى 40 جنيهًا، عنب بناني 25 إلى 30 جنيها، سعر أناناس نحو 12 إلى 15 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة 

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا، الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 17 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها.

 

استقرار أسعار الموز

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 7 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة إلى 9 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه، وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

تعليم الدقهلية يناقش الاستعدادات الرئيسية لبدء العام الدراسي الجديد 2024

إصابة شاب بطلق خرطوش من مسجلين خطر في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار البلح اسعار الفاكهة اليوم أسعار التفاح اسعار المانجو محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

مدير الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني تزور الدقهلية

تعليم الدقهلية يناقش الاستعدادات الرئيسية لبدء العام الدراسي الجديد 2024

وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة بروتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة

أسعار البقوليات اليوم الأحد 27-8-2023 في الدقهلية

الأكثر قراءة

السياحة تعلن شرطا جديدا لتحصيل رسوم برامج العمرة

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

في ذكرى رحيله.. محمد نجيب الرئيس المظلوم.. شارك في حرب فلسطين.. قاد الضباط الأحرار في ثورة يوليو.. وهذا سر وضعه تحت الإقامة الجبرية

كان رايح يصلي الفجر، وفاة معاذ ضحية حادث تصادم بنها

حريق يلتهم كنترول الثانوية الأزهرية وإجابات أوراق معهد بنين أولاد يحيى بسوهاج

سر عقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في الإسكندرية

تحرك جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

Advertisements

منوعات

المزيد

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

عاصفة ثلجية تضرب ولاية بافاريا وتسبب أضرارا جسيمة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

استقرار سعر اليورو في البنك المركزي صباح اليوم

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

"الطب" تصل إلى 200 ألف جنيه.. مصاريف جامعة بدر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الخير والرزق والبركة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية