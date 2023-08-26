السبت 26 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 26 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر عنب بناتي أحمر من 12 إلى 22 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 12 إلى 22 جنيهًا، عنب كرمسن من 12 إلى 25 جنيهًا.

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وعن  أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، بلغ سعر بلح زغلول من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بلح سماني من 7 إلى 9 جنيهات، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح بارحي من 25 إلى 30 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا،  كيوي نحو 26 جنيهًا، جوافة بسعر من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، نكترين مستورد 35 جنيهًا، رمان بسعر 7 إلى 15 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا،  أناناس سعر 50 جنيهًا،  أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيهًا، برقوق مستورد نحو 30 جنيهًا، تفاح سوري/ لبناني بسعر من 18 إلى 28 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا.

وسجلت سعر تين برشومي من 6 إلى 14 جنيهًا، خوخ مستورد 35 جنيهًا، شمام من 7 إلى 11 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

وتراوح سعر موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

أما  أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم السبت، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر مانجو هندي من 15 إلى 31 جنيهًا، مانجو صديقة من 17 إلى 27 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو عويس من 27 إلى 53 جنيهًا، مانجو تيمور من 15 إلى 31 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا،  مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 15 إلى 21 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو فونس من 17 إلى 33 جنيهًا، مانجو دبشة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو نعومي من 17 إلى 27 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا،  مانجو زبدية من 16 إلى 22 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 25-8-2023 في الدقهلية

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