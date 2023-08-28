ساخرون.. وزير الزراعة: 50 ألف فدان لزراعة الجبنة الرومى واللانشون والحلاوة الطحينية استعدادا للموسم الدراسى القادم

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقد مؤتمرا صحفيا لعرض أنواع المنتجات التى سيتطلبها السوق فى الفترة القادمة، مثل البصل والبطاطس والطماطم وأنواع الفاكهة منخفضة التكاليف.



صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: العام الدرسى الجديد لا يتبقى عليه إلا شهر واحد.. فماذا عن المنتجات الزراعية التى تستخدمها الأمهات فى عمل سندوتشات للتلاميذ قبل الذهاب للمدرسة؟!

Advertisements



فرد عليه الوزير ساخرا: ما تقلقش يا نجم.. إحنا عاملين حسابنا فى 50 ألف فدان لزراعة الجبنة الرومى واللانشون والحلاوة الطحينية استعدادا للموسم الدراسى القادم وسندوشات الست الوالدة.