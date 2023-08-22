الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

من العويس لـ الناعومي والهايدي، تعرف على أسماء المانجو (فيديو)

المانجو،فيتو
المانجو،فيتو

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، أن مصر تشهد الفترة الحالية موسم حصاد المانجو، الذى تم تطويره بشكل كبير خلال الفترات الماضية، حيث تم اتساع مساحات الأراضى الزراعية المتعلقة بزراعة المانجو فى حيث يتم الإنتاج فى محافظة أسوان التى رفعت من زيادة المحاصيل بجانب الإسماعيلية.


وأوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، خلال لقائه بفضائية" TeN"، أن السوق المصرى يمتلك العديد من أنواع المانجو المتنوعة وتختلف الأنواع على حسب السعر حيث يوجد فى السوق المحلى الزبدية والصديقة هما أفضل نوعين للتخزين نتيجة لتمتعها القشرة السميكة التي تساعد على حفظها لفترات طويلة.

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وتابع حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، خلال لقائه بفضائية" TeN"، أن الوقت الحالي هو أفضل وقت تخزين المانجو، ويفضل أن يتم تخزينها كاملة بدون تقطيع وتقشير، مشيرا إلى أن المانجو العويس هو النوع الأكثر طلبًا للتصدير بسبب ارتفاع نسبة السكريات به، والطعم المميز.

 

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