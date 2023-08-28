الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

الشرطة البريطانية تحقق في الهجوم على حافلة أستون فيلا بعد مباراة بيرنلي

أستون فيلا
أستون فيلا

الدوري الانجليزي، أعلنت الشرطة البريطانية، أن الحافلة التي كانت تقل فريق أستون فيلا بعد مباراته أمس الأحد، أمام مضيفه بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تضررت إثر تعرضها لهجوم على طريق سريع.

 

وألقى شخص حجرًا على الزجاج الأمامي للحافلة من جسر للمشاة على طريق "إم 65" السريع في لانكشاير، عقب تحرك الحافلة من استاد "تيرف مور".

الشرطة تفتح تحقيقا في الهجوم على حافلة أستون فيلا


ولم يتعرض أي شخص لإصابات لكن شرطة لانكشاير بدأت تحقيقاتها، كما أبدى نادي بيرنلي حالة من "الحزن والفزع" إزاء الحادث.

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وقالت ميليتا ورسويك من شرطة لانكشاير: "وقع الحادث خلال حركة مرور كبيرة من المغادرين للمنطقة بعد مباراة كرة القدم بين بيرنلي، وأستون فيلا".

وأضافت "من حسن الحظ أن الحجارة المقذوفة لم تسبب مزيدًا من الأضرار أو تعرض أحد لإصابات بالغة".

وتابعت "لا يمكننا الآن تحديد ما إذا كان هذا هجوما مخططا له، ولكن التحقيقات جارية وسيكون هذا الجانب جزءا من التحقيقات".

وأتمت "الآن نحن عاقدون العزم على الوصول للشخص أو الأشخاص المسؤولين عن ذلك، ونطالب أي شخص لديه معلومة بالاتصال بنا".

 

وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا على مضيفه بيرنلي 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة للبطولة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1، وليفربول على نيوكاسل يونايتد 2-1 في ختام الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الانجليزي


1- مانشستر سيتي  9 نقاط
2- وست هام يونايتد  7 نقاط
3- توتنهام هوتسبير  7 نقاط
4- ليفربول  7 نقاط
5- آرسنال  7 نقاط
6- برايتون  6 نقاط 
7- أستون فيلا  6 نقاط 
8- مانشستر يونايتد  6 نقاط 
9- برينتفورد  5 نقاط 
10- تشيلسي  4 نقاط 
11- كريستال بالاس  4 نقاط 
12- فولهام  4 نقاط 
13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط 
14- نوتينغهام فورست  3 نقاط 
15- وولفرهامبتون  3 نقاط 
16- بورنموث  1 نقطة 
17- شيفيلد يونايتد  0 نقاط 
18- بيرنلي  0 نقاط  
19- لوتون تاون  0 نقاط 
20- إيفرتون  0 نقاط 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الثالثة

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