الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مضايقات صينية لليابان عبر مكالمات هاتفية لهذا السبب

محطة فوكوشيما، فيتو
محطة فوكوشيما، فيتو

أعرب كبير  أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي عقده  اليوم الإثنين، عن أسف  بلاده الشديد   لتلقيها الكثير من المكالمات الهاتفية التي تتضمن مضايقات من الصين.

تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية 

وقال  ماتسونو إن تلك المضايقات  تتعلقى بعملية تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادئ، حسبما نقلت رويترز.

وأكد المسؤول الياباني   في المؤتمر الصحفي: "تتلقى اليابان مكالمات هاتفية كثيرة تنطوي على مضايقات يُعتقد أنها قادمة من الصين.. هذه التطورات مؤسفة للغاية ونشعر بالقلق".

وكانت اليابان قد بدأت، الخميس، عملية تصريف المياه وهي خطوة رئيسية لإغلاق محطة فوكوشيما التي تعرضت لانهيار ثلاثة من مفاعلاتها.

وتسببت عملية تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في منطقة المحيط الهادئ في خلاف بين الصين واليابان.

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة البيئة اليابانية، أمس الأحد إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية.
 

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 أزمة بين اليابان والصين بسبب محطة فوكوشيما 

وخلصت اختبارات وزارة البيئة اليابانية للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن "تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر". وقالت إن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة".

وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول ياباني قوله ، إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.

وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية يوم  السبت إن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتو على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.

وبينما تؤكد اليابان ومنظمات علمية أن المياه آمنة. إلا أن تصريف مياه "فوكوشيما" أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة، ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان.

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اليابان: لم نرصد أي نشاط إشعاعي في مياه البحر قرب فوكوشيما

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مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

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