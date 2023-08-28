الإثنين 28 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رياض: جالي اكتئاب بسبب دوري في "العائلة"، وحصل لي تخبط بحياتي (فيديو)

الفنان محمد رياض،
الفنان محمد رياض، فيتو

محمد رياض، قال الفنان محمد رياض: "جالي اكتئاب بسبب دوري في مسلسل العائلة وحصل لي تخبط في حياتي بسببه، لإني كنت موجود في العمل وبعدين اتشلت، وقعدوا صوروا شهرين بدوني وبعدين رجعت تاني للمسلسل مش عارف إزاي".

دور هشام سليم واكتئاب محمد رياض

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "الفنان الراحل هشام سليم كان بيعمل دوري في مسلسل العائلة، وصور ديكورين وخلص وأنا وقتها قعدت في فترة اكتئاب، وكنت عايز أسافر وركزت في الكيمياء، وأشتغل شغلانتي اللي درستها وقعدت فترة أشتغل كيميائي، لغاية لما لقيت فجأة بيكلموني وبيقولولي تعالى استوديو 10 في التليفزيون، والدور مكتوب باسمك طبعا رُحت البيت وكنت ساكن في العباسية رُحت البيت مشي لإن أول مشهد ليا مع الفنان محمود مرسي".

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مشهد محمود مرسي

وتابع محمد رياض: "تاني يوم كنت هقابل محمود مرسي وفي الليلة دي منمتش ولما بدأنا نصور تاني يوم الصبح تحول لمتفرج ومبقتش عارف أتكلم، ونعيد المشهد أكتر من مرة ساكت، وقتها المخرج قال طفوا النور هنريح شوية، فمسجل الصوت قال له ده ضربات قلبه باينة عندي في السماعة، كلموا محمود مرسي وقالوا له الواد مرعوب منك، وحاول تهديه، فأول لما شافني قال الواد ده شبهي أكتر من ابني، وتعالى وعزمني على شاي وبدأت أصور بعدها وكنت هديت".
 

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محمد رياض يكشف عن شرط محمود ياسين للزواج من ابنته (فيديو)

 

في وقت سابق، كشف الفنان محمد رياض، عن شرط الفنان الراحل محمود ياسين، للموافقة على زواجه من ابنته رانيا، لافتا:"اتعرفت على مراتي لما كنا بنعرض مع بعض مسرحية في الإسكندرية وقتها جمعتنا قصة حب".

تعامل محمود ياسين

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "لما رُحت أتقدم لمحمود ياسين كان له هيبة ومكنتش عارف أنطق خالص، بس هو أب ومكلمنيش في أي حاجة لا مهر ولا شبكة ولم يثقل عليّ في شيء؛ لأنه كان عارف إني لسه في بداية حياتي، بس طبعا سأل على كويس من الوسط الفني".
 


شرط محمود ياسين لزواج ابنته 

وأضاف: "محمود ياسين كان عايزني لما أتجوز رانيا أقعد معاهم في أحد أدوار الفيلا، فأنا رفضت لأني كنت عايز يبقى ليا بيتي الخاص". 

شهيرة الفنانة الإنسانة

ولفت: حماتي الفنانة شهيرة أطيب حد في الدنيا وإحنا اصدقاء ما هي حماتي، وبنقعد نتكلم في التليفون بالساعات ولما بزعل رانيا بتبقى علطول في صفي وهما عائلة راقية".
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محمد رياض الفنان محمد رياض مسلسل العائلة محمود مرسي برنامج واحد من الناس قناة الحياة

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