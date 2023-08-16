محمد رياض: سنحقق التوازن بقائمة المكرمين بمهرجان المسرح القومى العام المقبل.. ولن يسقط منا أي رمز (حوار)

>> حققت هدفى بوصول المهرجان لرجل الشارع والمواطنين

>> الخطأ وارد وإطلاق اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب على الدورة 17

>> هذه كواليس إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على دورة المهرجان هذا العام

>> الدورة أقيمت تحت عنوان «الممثل».. وهذا سبب تكريم عدد كبير من الفنانين

>> حاولت تغيير اسم المهرجان لهذا السبب.. ولو تواجدت للدورة المقبلة سأكرر محاولاتى



حملت الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان محمد رياض، التى اختتمت فعالياتها مساء الإثنين 14 أغسطس 2023، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، العديد من الاختلافات عن دورات المهرجان فى السنين الماضية أبرزها يتمثل فى عدد العروض المشاركة وقائمة المكرمين التى تواجد بها 10 رموز فنية ومسرحية، وحملت الدورة اسم الزعيم «عادل إمام» لأول مرة.

وأعلن الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، عن إطلاق اسم الفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة الـ(17) من المهرجان القومي للمسرح المصري 2024.

كما طرحت لأول مرة تذاكر عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى أون لاين عبر الموقع الرسمى للمهرجان، حيث شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا بعد ساعات من طرحها، كما يصاحب المهرجان محورا فكريا وندوات فى مختلف المجالات المسرحية وعن شخصيات ساهمت فى الحركة المسرحية المصرية.

"فيتو" حاورت الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والذى كشف العديد من الكواليس المصاحبة لدورة هذا العام، كما رد على عدد من الانتقادات التى وجهت للمهرجان، وجاء نص الحوار كالتالى:



*بداية.. ماذا تقول عن حصاد الدورة 16 ؟



سعيد بالنجاح الذي تحقق في دورة المهرجان لهذا العام، لكوني واحدا من الجمع الرائع من المبدعين وصناع المسرح المصري، وسعيد بهذه الحالة التي وصل إليها المهرجان هذا العام، وكان هدفه تلاقي جميع مبدعيه، فكان بوابة انفتاح أكثر للجمهور المتعطش لمزيد من الإبداع، وتحوَّل المهرجان إلى عرس فني والجمهور هو كلمة السر في ذلك، وأتمنى أن يظل المهرجان القومي للمسرح المصري عيدا للمسرحيين وللمصريين جميعا".

*كيف استقبلت التفاعل الجماهيرى مع المهرجان ونفاد تذاكر العروض بعد 24 ساعة فقط من طرحها؟



لا أخفى عليك، أهم شيء أسعدنى للغاية هى ردود فعل الجمهور سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو المواطنين فى الشارع وهذا كان هدفى من بداية وجودى رئيسا لدورة هذا العام هو أن يصل المهرجان للجمهور العادى والمواطنين ورجل الشارع وألا يكون مهرجانا للمسرحيين فقط، والحمد لله نجحنا بنسبة كبيرة فى ذلك.

كما أسعدنى أيضًا حالة الالتفاف الإعلامي والجماهيرى حول المهرجان، والذى اتضح بالفعل من نفاد تذاكر عروض المهرجان بعد 24 ساعة فقط من طرحها إلكترونيا، وهو أمر مهم للغاية.

Advertisements

*ما أبرز التحديات التى واجهتها فى دورة المهرجان القومى للمسرح هذا العام؟



فى وجهة نظرى كان التحدى الأكبر هو استكمال الإيجابيات التى قدمها جميع الأساتذة الكبار الذين تولوا مهمة المهرجان خلال السنوات الماضية، فهناك العديد من الأمور الإيجابية خلال السنوات الأخيرة للمهرجان حاولت الحفاظ عليها، كما رصدت بعض السلبيات التى نشبت بدورات السنين الماضية، وحاولت تفاديها خلال دورة هذا العام.



ودائمًا أقول إن «كلنا بشر»، والخطأ وارد، ولا يوجد شيء كامل فالكمال لله وحده، كلنا نكمل بعضنا البعض ونتعلم من بعض ونحاول أن يكون المهرجان مصدر فخر للمسرحيين والفنانين المصريين ويكون واجهة مشرفة للمسرح المصرى.



وهدفى أيضًا أن يجد من يأتون بعدنا فى المهرجان أسسا يبنون عليها ويطوروها ويتجنبوا أي خطأ قد نكون وقعنا فيه.

*هناك العديد من الانتقادات التى وجهت للمهرجان هذا العام بشأن قائمة المكرمين والتى سيطر عليها الفنانون بشكل كبير.. ما تعليقك عليها؟



فى البداية أصارحك بأن من يحتاجون التكريم من المهرجان القومى للمسرح كثيرون سواء من الفنانين أو الكتاب والمخرجين والشعراء أيضًا، ونحن كما قلت بشر، ومن الممكن أن يسقط منا اسم كبير فى مختلف مجالات المسرح، لكن هذا العام تحمل الدورة عنوان الممثل، فحرصنا أن يكون تسليط الضوء على الفنانين، كما كان المهرجان خلال السنوات الماضية يحمل عنوان الكاتب والمخرج، وكرم خلال الأعوام الماضية رموزا مسرحية كبيرة فى هذه المجالات.

كما أننا حرصنا على أن يكون المكرمون ممن على قيد الحياة، فالتكريم لأى شخص وهو على قيد حياته يكون مختلفا عن تكريمه بعد رحيله، حاولنا أن يرى الفنان حب الجمهور والمسرحيين له وتقديره لعطائه ويفرح ويسعد بما قدمه وهو على قيد الحياة.

ودعنى أخبرك بأنه إذا مد الله فى عمرنا للعام المقبل وكنا فى أماكننا سنحاول عمل توازن فى قائمة المكرمين، ونحاول قدر الإمكان ألا يسقط منا أي اسم ورمز قدم للحركة المسرحية الكثير.

*37 عرضا مسرحيا.. ما الذى أردتم تحقيقه على مستوى العروض المشاركة فى المهرجان؟



المهرجان القومى للمسرح هو مهرجان جميع المسرحيين سواء ممن يعملون فى المسرح الحكومى أو الخاص أو الجامعى أو الفرق المستقلة والحرة والهواة وحتى مسرح الشركات، أردنا أن يكون عدد العروض المشاركة كبيرا ليشمل كافة القطاعات المنتجة للمسرح بدون تفرقة أو تمييز.

لذلك ستجد فى المهرجان هذا العام زخما كبيرا سواء على مستوى عدد العروض المشاركة أو التنوع فى الأفكار والأسلوب والتناول المسرحى، فهى وجبة فنية مسرحية كبيرة، وكل ذلك فى صالح المسرحيين والجمهور أيضًا الذى سيشاهد ويحرص على حضور عروض المهرجان هذا العام.

*كانت وجهة نظرك أن يتم تغيير اسم المهرجان من المهرجان القومى للمسرح لمهرجان المسرح المصرى.. ما السبب ولما لم يتغير اسمه رسميا؟



عندما كلفت برئاسة المهرجان وجدت حالة كبيرة من اللبس لدى الكثيرين بين المهرجان وبين المسرح القومى التابع للبيت الفنى للمسرح، وذلك لتشابه الاسمين، وفى العديد من اللقاءات أيضًا يتم ذكر المهرجان بمهرجان المسرح القومى وهى تسمية مغلوطة، فقلت لماذا لا يكون اسم المهرجان أشمل وأعمل ومعبرا عن الهوية المسرحية المصرية باسم مهرجان المسرح المصرى؟!

وبالفعل عرضت الأمر على وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، لكن اللجنة العليا للمهرجان كان لها وجهة نظر مختلفة، وهى ألا يتغير اسم المهرجان القومى للمسرح، فلذلك لم يتم تغييره رسميا سواء على الموقع الرسمى أو بوستر المهرجان هذا العام، ولا يزال المهرجان تحت عنوان المهرجان القومى للمسرح، لكن إذا كنت موجودا فى منصبى للدورة المقبلة سأسعى من جديد لتغيير اسمه ليس فرضا لوجهة نظرى، بل لأنه بالفعل هناك عدد كبير يوافقنى الرأى بأن مهرجان المسرح المصرى معبرا عن الحركة المسرحية بشكل أكبر.

*الدورة السادسة عشرة من المهرجان حملت اسم الزعيم عادل إمام.. ما هى كواليس اختياره وموافقته على إطلاق الدورة باسمه؟



عادل إمام هو أكبر فنان فى الوطن العربى كله، وكذلك أكبر فنان مسرحى أيضًا وهو يحب المسرح كثيرًا، ونحن نحتفل بنجمنا الكبير فى المهرجان هذا العام، وكانت البداية عندما تواصلت مع رامى ومحمد إمام لأخذ الموافقة قبل إطلاق الدورة باسم الزعيم، وبالفعل رحب عادل إمام بذلك، وهو ما أسعدنى وأسعد اللجنة العليا المهرجان أيضًا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.