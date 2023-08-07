الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

احذروا، عمليات تصيد احتيالية تستهدف خدمات الشحن السريع

محتالو الإنترنت،
محتالو الإنترنت، فيتو

تمكن خبراء أمن المعلومات من اكتشاف موجة عمليات تصيد احتيالي متعلقة بخدمات الشحن السريع في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

 ويستخدم المحتالون أساليب خبيثة لخداع المستخدمين، ويحاولون دفعهم لكشف معلوماتهم المالية، من خلال الادعاء بتعذّر تسليم الطرود لعدم تسديد رسوم التوصيل المطلوبة.

خدمات الشحن السريع

وتحاكي هذه الرسائل التي تصل عبر البريد الإلكتروني طرق الاتصال بالنيابة عن شركات خدمات الشحن السريع الشائعة في أفريقيا وتركيا والشرق الأوسط.

Advertisements

ويرسل المجرمون السيبرانيون رسائل خادعة عبر البريد الإلكتروني، وتبدو وكأنها من إحدى الشركات العاملة في هذا المجال مثل "أرامكس"، ويزعمون أنه يمكن تسليم الطرد بعد دفع الرسوم المستحقة. ولخلق الشعور بضرورة التصرف بسرعة، يطلب البريد الإلكتروني من المستخدمين النقر فوق الرابط المقدم للحصول على المزيد من الإرشادات ذات الصلة.

إعادة توجيهه إلى الموقع الإلكتروني الاحتيالي

 وحال قيام المستخدم بالنقر على الرابط، تتم إعادة توجيهه إلى الموقع الإلكتروني الاحتيالي الذي يتنكر على شكل بوابة شرعية لخدمة الشحن السريع.

وعند وصول الضحية إلى الموقع الاحتيالي المذكور، يُطلب منه إدخال بيانات البطاقات المصرفية، ما يتيح لهؤلاء المجرمين إمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات المالية الحساسة. وإذا ما وقع الشخص فريسة لعملية الاحتيال، يصبح عرضة لسرقة الهوية والتعرض للاحتيال المالي، وربما يتكبد خسائر شخصية كبيرة.

وقال رومان ديدينوك، خبير تحليل البريد العشوائي في كاسبرسكي: "على ضوء تنامي انتشار التكنولوجيا في جميع جوانب حياتنا، يستمر نمو خدمات الشحن السريع التي تلعب دورًا لوجستيًا مهمًا، خاصة في سوق التجارة الإلكترونية ويرون مجرمي الإنترنت في ذلك فرصة لاستغلال السوق والعملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات بانتظام، ويبذلون كل جهد ممكن لخداعهم من خلال الرسائل والتصيد الاحتيالي. 

اللغة العاطفية للرسائل 

نصائح خبراء أمن المعلومات لاكتشاف التزييف الصوتي العميق

خبراء أمن المعلومات يكشفون اتجاهات التهديدات السيبرانية للربع الثاني من 2023

وعند مراقبة هذه الأنواع من الرسائل والممارسات، يجب الانتباه إلى اللغة العاطفية المستخدمة في الرسالة. 

وغالبًا ما يحاول المحتالون بثّ الخوف أو الإثارة أو دفعهم للتصرف العاجل، كأساليب للتلاعب بمشاعر مستقبلي تلك الرسائل لاتخاذ إجراءات اندفاعية. وفي هذه الحالة، ينصح بالتروّي وتحليل الشعور إزاء الرسائل الواردة، وربما يكون هذا مفتاحًا لتحديد عمليات التصيد الاحتيالي بشكل فعال، ومن ثم تجنب الوقوع ضحية لها". 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشحن الشحن السريع امن المعلومات خبراء امن المعلومات تصيد احتيالى موجة عمليات تصيد احتيالى خدمات الشحن السريع الموقع الإلكتروني الاحتيالي رومان ديدينوك خبير تحليل البريد العشوائي في كاسبرسكي

مواد متعلقة

تقرير حديث يكشف زيادة عمليات الاحتيال السيبرانية خلال موسم الصيف والعطلات

خبراء أمن المعلومات يكشفون اتجاهات التهديدات السيبرانية للربع الثاني من 2023

تعرف على أهم فرص العمل للمستقبل في مجال الأمن السيبراني

أشرف العربي: 11.5 تريليون دولار خسائر الهجمات السيبرانية عالميا خلال عام 2023

الأكثر قراءة

أول تعليق من مرتضى منصور على رحيل سيد عبد الحفيظ من الأهلي

"لغز كبير".. رضا عبد العال يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أعضاء نادي الزمالك ينظمون وقفة احتجاجية الجمعة المقبل، اعرف التفاصيل

مرتضى منصور: نجم الزمالك اتفق مع أمير على التجديد

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

بسبب ترافيس سكوت، طرد فتاة إسرائيلية من فندق بالقاهرة، والمنشآت الفندقية ترد

عرض ضخم من اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح

وزارة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة

Advertisements

منوعات

المزيد

سر الجثة العارية في البرميل الغارق

السعودية تمنح التأشيرة السياحية إلكترونيًا لمواطني 8 دول

مخاوف من تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية