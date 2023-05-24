الخميس 25 مايو 2023
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سيارات

شيفروليه تختبر سيارات الدفع الرباعي كورفيت C8

سيارات
سيارات

 حصلت سيارات شيفرولية كورفيت C8 علي العديد من التصاميم المميزة ابرزها  إطارات من مقاس 345،  مزدوجة بالشاحن التوربيني من محرك V8 سعة 5.5 لترًا من Z06، والذي ينتج بالفعل 670 حصانًا دون أي تحريض قسري، لذا ZR1 قد تنطلق بقوة 850 حصانًا.

وزودت سيارات  ستينجراي وZ06 وE-Ray ذات الدفع الرباعي  بالواجهة الخلفية مع عادم الخروج الأوسط مباشرة من Z06، لم تختلف سيارات ZR1 من الجيل السابق بشكل كبير في قسم التصميم، ولعل الأهم هو السيارات التي تم رصدها مع هذا النموذج الأولي، من اجل منافسة سيارات بورش 911 جي تي 2 آر إس، على مضمار السباق، تعد من بين أسرع السيارات القانونية على الطرق في العالم، إذا كان هذا معيارًا لـ ZR1، فيجب أن نكون في رحلة طويلة.

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تجري شركة شيفرولية المتخصصة في صناع السيارات، العديد من التحديثات علي السيارات العائلة ذات الدفع الرباعي تاهو موديل عام  2023.

كما ظهرت سيارة شيفرولية تاهو بيضاء مع أغطية سوداء وبيضاء ثقيلة في الأمام والخلف، وحتى أنها كانت تحتوي على نفس العجلات، وإن كانت أغطية الوسط مفقودة، هذه ليست نفس مركبة الاختبار، حيث توجد لوحة أرقام مختلفة على ظهرها، يمكننا أيضًا رؤية بعض التفاصيل الجديدة، مثل عرض أفضل لتكوين الإضاءة المنقسمة في المقدمة، يجب أن يكون مشابهًا لسيارة سيلفرادو التي تم تحديثها مؤخرًا ولكنها ليست متطابقة، مما يضمن احتفاظ تاهو (وسوبربان الأطول) بمظهر مميز مقارنة بالشاحنة.
 


بالتمسك بالوجه، يخفي نمط H الأبيض في تمويه الشبكة التصميم المحدث، لكن يمكننا أن نرى عدة أشرطة أفقية مع شريطين بارزين أقرب إلى الأعلى، يمكن تمييز الخطوط العريضة لشارة شفروليه ربطة القوس في الوسط، ونعتقد أن الشبكة بشكل عام ستزداد بشكل أكبر، في الجزء السفلي، يمكننا أن نرى اللفافة السفلية المعاد تصميمها مع وجود شق في المنتصف.
 

مواصفات سيارات شيفروليه تاهو المحدثة القادمة قريبا
 

كشفت رؤية تاهو السابقة الخاصة بنا عن منافذ عادم مستطيلة الشكل مدمجة في المصد الخلفي، لكنها بدت غير مكتملة، لقد توقعنا أنه يمكن أن يكون عنصرًا نائبًا، لكن المنافذ عادت إلى هذا النموذج الأولي، كل ذلك يؤكد تغييرًا كبيرًا على الأقل في الجزء السفلي من مقطع تاهو الخلفي،  رؤية المصابيح الخلفية الجديدة أيضًا.
 

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