الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى الأكثر احتياجا

قافلة طبية بالفيون،
قافلة طبية بالفيون، فيتو

نظمت مديرية  التضامن الاجتماعى بمخافظة الفيوم، قافلة طبية  بمستشفى الفيوم الجامعى، بمشاركة مسؤولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، وإحدى المؤسسات  الخيرية،  لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لبعض قرى مراكز الفيوم وسنورس وطامية.

 وقالت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي المرضي بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقرية المظاطلي مركز طامية، وقرية السيلين مركز سنورس.

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 قدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية من الكشف الطبي والأشعة والتحاليل والعلاج بجميع التخصصات (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

يذكر أن المؤسسة المشاركة في القافلة، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية في محافظة الفيوم منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

قوافل طبية سابقة

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، سبق أن نظمت قافلة طبية بمستشفى الفيوم الجامعى، بمشاركة جامعة الفيوم، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز المرضى المستفيدين، ويمول القافلة إحدى المؤسسات الخيرية.

الفئات المستهدفة

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي إلى المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي العامرية والشيخ فضل بمركز الفيوم، وقريتي سنهور البحرية وسنورس المدينة بمركز سنورس، بهدف تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة

 

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