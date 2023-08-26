بعد انضمامها لمجموعة بريكس هل تبدأ مصر صناعة السيارات (فيديو)

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على انضمام مصر لمجموعة بريكس وهل تبدأ مصر صناعة السيارات قائلا " إن صناعة السيارات تحتاج إلى العديد من الحلول أولها البنية التحتية لشركات صناعة السيارات، بالاضافة إلى تقديم حلول للصعوبات التي تواجهها الشركات في الاستيراد والتجميع المحلي.

مجموعة بريكس هل تبدأ مصر صناعة السيارات

وأوضح أبو المجد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة TEN، أن صناعة السيارات تحتاج إلى توفير المناخ المناسب للمستثمرين من توفير جميع مطالب من خامات، وتسهيلات في إجراء المصانع وأيدي عاملة.

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وتابع أبو المجد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة TEN، أن جنوب أفريقيا تعتمد في تصنيعها للسيارات على برنامج معين، ويعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة، ومكونات الإنتاج المصدرة محليا، لافتا الى أننا نعاني من مشكلة حقيقية يجب علينا حلها، قبل البدء في تصنيع السيارات.



يجري الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، العديد من الاستعدادات لطرح أولى سيارات شيري تيجو 8 المجمعة محليًّا، نهاية شهر أغسطس الجاري، داخل السوق المحلي ويتم إعلان أسعارها بشكل رسمي خلال الأيام القادمة فور توفيرها في المعارض من قبل الوكيل المحلي.

شيري تيجو 8 تتوفر بمحرك 1500 سي سي تيربو



وتعد سيارات شيري تيجو 8، يتم تصنيعها في مصر، حيث ستظهر أول نسخة مصنعة محليًّا قبل نهاية أغسطس الجاري، كما تتوفر السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو يطلق 145 حصانًا بالإضافة إلى 210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

كما تتمتع السيارة بطول يصل إلى 4.7 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.7 متر مع قاعدة عجلات تزيد عن 2.7 متر وارتفاع عن الأرض بواقع 20 سم.

شيري تيجو 8 تتميز بالعديد من وسائل الأمان



وزودت السيارة بالعديد من وسائل الأمان التي تتنوع بين الإيرباج بعدد 4 ايرباج بالإضافة إلى الفرامل القوية ABS وEBD ومساعد الكبح بالإضافة إلى وسائل أمان تشمل تقنيات مساعدة صعود الطرق والطرق المنحدرة بالاضافة الي مراقبة الضغط في إطارات السيارة والكاميرا 360 درجة وحساسات الركن في الجزء الخلفي من السيارة وإيموبيليزر.