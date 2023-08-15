جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلات جديدة للمشروعات متناهية الصغر بالفيوم
شهد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي توقيع عقود جديدة للتمويل متناهي الصغر بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة حيث قامت بالتوقيع الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات.
وتم التوقيع ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها باسل رحمي لمحافظة الفيوم لتوقيع عدد من المشروعات لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.
دعم المشروعات متناهية الصغر
وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر نظرا لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة للمرأة في القرى والنجوع حيث يسهل إقامة مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية الذي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة.
وأضاف الأنصارى أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم تنفيذها بالتعاون مع كل من جمعية تنمية المجتمع بفيديمين وجمعية تنمية المجتمع بالعجميين وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بكفر فزارة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر، موضحا أن اجمالي العقود الجديدة يبلغ 5.4 مليون جنيه، وسيتم من خلالها تمويل المشروعات بكافة أنواعها التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية سواء كانت مشروعات قائمة جديدة، حيث يصل حجم التمويل إلى 25 الف جنيه للمشروع الواحد وفقًا للاحتياج التمويلي للمشروع.
وتم على هامش توقيع العقود تكريم عدد من السيدات المتميزات بمشروع غد جديد، واللاتي نجحن في اجتياز برنامجا تدريبيا وحصلن على تمويل لبدء مشروعات جديدة، والذي نفذته جمعية تنمية المجتمع بالعجميين بالتعاون مع مؤسسة ساويرس بهدف تمويل مشروعات المرأة المعيلة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
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