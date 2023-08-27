السفير التركي يعلن تقديم خطاب اعتماده سفيرا لبلاده لدى مصر

أعلن السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، اليوم الأحد، عن تقديم خطاب اعتماده سفيرا لبلاده لدى جمهورية مصر العربية.

وكتب السفير التركي، على موقع «إكس»: قدمت اليوم خطاب اعتمادي كسفير لجمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، إلى السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم بجمهورية مصر العربية.

وكان السفير التركي صالح موطلو شن، قد قال، إن هناك اتفاقيات في الاقتصاد والتجارة ستسهم في خلق إطار مؤسسي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

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رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء بين مصر وتركيا

وفي 4 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، عن التعاون المصري التركي وإعلان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء.

وأفادت الوزارة في بيانها أنه تم ترشيح السفير عمرو الحمامي من قبل مصر كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

السفير التركي يتحدث عن عودة العلاقات المصرية- التركية

والشهر الماضي، صرح السفير التركي الجديد لدي القاهرة، صالح موتلو شن، في أول لقاء له منذ توليه المنصب الجديد بعد إعادة العلاقات بين البلدين جراء انقطاع دام 13 عامًا، عن فرحته حول التقدم في بناء الثقة بين البلدين.

وقال صالح موتلو شن: إن مصر وتركيا تتفهمان بعضهما بعضا بشكل أفضل، وهناك تقدم في بناء الثقة بينهما، والحوار السياسي والعلاقات السياسية مبنيان على الثقة بين أي بلدين، وخلال الثلاثة أو الأربعة أعوام الماضية، استطاعت الدولتان بناء وإعادة الثقة بينهما".

وأكد أن تركيا ومصر دولتان مهمتان في المنطقة، والعلاقات بينهما حيوية لتحسين أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دفع كافة مجالات التنمية، قائلًا: "هذا مهم لصالح المنطقة، وستتأثر المنطقة إيجابا بهذه العلاقة".

وأضاف السفير التركي أن علاقات الصداقة والأخوة بين القاهرة وأنقرة تساهم في خلق جو من الأمن في المنطقة والشرق الأوسط وشرق المتوسط".

التعاون السياسي بين مصر وتركيا

وعن التعاون السياسي في المستقبل بين البلدين، علق السفير التركي: "ستكون هناك زيارات متبادلة أكثر بين القادة ووزراء الخارجية، وأيضا المزيد من التفاهمات السياسية واتفاقيات تعاون أخرى".

وفي الملف الليبي، قال السفير التركي لدي القاهرة: "اتفقنا مع مصر على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، وهناك تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا، وذكر أن مصر وتركيا تتحدثان حول كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا للعمل على حلها وضمان استقرار ووحدة ليبيا".