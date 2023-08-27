الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أنقرة تكشف حجم خسائر زلزال تركيا، تخطت الـ 100 مليار دولار

زلزال تركيا، فيتو
زلزال تركيا، فيتو

كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، مساء اليوم الأحد، أن حجم الضرر الاقتصادي لـ زلزال تركيا المدمر وصل إلى 104 مليارات دولار.

 

200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة للهدم أو الترميم

وفي وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، ذكرت صحيفة "ميليت" التركية  أن أكثر من 200 ألف مبنى في إسطنبول تحتاج إلى الهدم أو الترميم بشكل عاجل، حسب النتائج الأولية لفحص المباني المتضررة بعد زلزال كهرمان مرعش.

ونقلت الصحيفة، أنه "تم تصنيف نصف المباني التي تم مسحها ضوئيا والبالغ عددها 35 ألفا على أنها "عالية المخاطر"، بينما في جميع أنحاء المدينة يوجد 207000 مبنى في حاجة ماسة للهدم أو التقوية، كما أن 77000 شخص يعيشون في هذه المباني".

Advertisements

ومن ناحية أخرى، أكد عالم الزلازل التركى، ناجي غورور، الذي حذر السلطات مرارا من احتمال حدوث زلازل مدمرة في إسطنبول، أن سكان 100 ألف مبنى في العاصمة عرضة للموت تحت أنقاض منازلهم.

ونقلت صحيفة "حرييت" عنه قوله: "الناس ينتظرون الموت فى 100 ألف مبنى بإسطنبول. دعونا نعتني بهؤلاء الناس أولا ونبني المنازل لمن تتعرض حياتهم للخطر أولا".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

 

تضرر مرافق البنية التحتية في تركيا

وأسفر الزلزال المدمر، الذى كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف من الضحايا وسقوط عدد كبير من المبانى وتضرر مرافق البنية التحتية.

زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب تركيا

باحث هندي يكشف معلومات جديدة عن زلزال تركيا وحقيقة استخدام أمريكا لسلاح تكتوني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخزانة والمالية التركي تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا المدمر ضحايا زلزال تركيا خسائر زلزال تركيا

مواد متعلقة

زلزال تركيا المدمر، 200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة للهدم أو الترميم

الثالث خلال ساعتين، زلزال جديد بقوة 4.8 درجة يضرب تركيا

زلزال جديد يضرب تركيا

باحث هندي يكشف معلومات جديدة عن زلزال تركيا وحقيقة استخدام أمريكا لسلاح تكتوني

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

وزير الرياضة يقرر إقالة حسن موسى ويكلف عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك

أول تصريح من عماد البناني بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية بالزمالك

عماد البناني يكشف مهمته الأولى بعد تكليفه برئاسة الزمالك

الأهلي يحرج اتحاد كرة اليد ويضع الزمالك في ورطة

مستشار قناة السويس: كل من شكك في القناة الجديدة مطالب بالاعتذار للسيسي

رسميًا، الأهلى يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

بلدة فرنسية تلجأ لحيلة غريبة من أجل السيطرة علي سرعة السيارات

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بكسب مال كثير قريبا

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية