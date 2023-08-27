الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفاصيل التحقيق مع طفلة أشعلت النار في جسد والدها: مدمن للمخدرات وطرد والدتي

تفاصيل التحقيق مع
تفاصيل التحقيق مع طفلة أشعلت النار في جسد والدها، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام طفلة لم تتجاوز الـ15 عاما على  قتل والدها حرقا، داخل مسكنهما في مركز أطفيح جنوب الجيزة، وألقي القبض عليها وتم إيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كونها دون السن القانونية.

 

وكشفت الطفلة في التحقيقات أنها أقبلت علي التخلص من والدها بسبب طرده لوالدتها من المنزل، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، وأنه مدمن لمخدر البانجو، واعتاد على عدم الانفاق علي البيت، والتعدي عليهما بالضرب.

Advertisements

 

وأدلت الطفلة باعترافات أنها قامت بفتح أنبوبة الغاز، وما إن أشعلت النار حتى انفجرت الأسطوانة والحريق أمسك في جسده، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

التصريح بدفن جثة طفلة بالجيزة

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر عامين لقيت مصرعها إثر تناولها مبيدا حشريا بالخطأ في منطقة بولاق الدكرور.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع طفلة إثر تناولها مادة سامة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تدعى مليكة.ا.م  تبلغ من العمر عامين، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة توفيت نتيجة تناولها مبيدا حشريا، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة أطفيح جنوب الجيزة اعترافات المتهمة بقتل والدها طفلة تقتل والدها قسم بولاق الدكرور

مواد متعلقة

الاستماع لأقوال الضحايا في واقعة منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية

تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه في منطقة منشأة القناطر

قرار جديد من النيابة بحادث مصرع طفلة بمبيد حشري في بولاق الدكرور

حبس مسجل خطر قتل عاملا في الدقهلية 4 أيام

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

الأهلى، موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

يصل لـ 6635 طنًا.. احتياطي الذهب لدول مجموعة بريكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية