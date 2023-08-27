تفاصيل التحقيق مع طفلة أشعلت النار في جسد والدها: مدمن للمخدرات وطرد والدتي

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام طفلة لم تتجاوز الـ15 عاما على قتل والدها حرقا، داخل مسكنهما في مركز أطفيح جنوب الجيزة، وألقي القبض عليها وتم إيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كونها دون السن القانونية.

وكشفت الطفلة في التحقيقات أنها أقبلت علي التخلص من والدها بسبب طرده لوالدتها من المنزل، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، وأنه مدمن لمخدر البانجو، واعتاد على عدم الانفاق علي البيت، والتعدي عليهما بالضرب.

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وأدلت الطفلة باعترافات أنها قامت بفتح أنبوبة الغاز، وما إن أشعلت النار حتى انفجرت الأسطوانة والحريق أمسك في جسده، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

التصريح بدفن جثة طفلة بالجيزة

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر عامين لقيت مصرعها إثر تناولها مبيدا حشريا بالخطأ في منطقة بولاق الدكرور.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع طفلة إثر تناولها مادة سامة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تدعى مليكة.ا.م تبلغ من العمر عامين، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة توفيت نتيجة تناولها مبيدا حشريا، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.