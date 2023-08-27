رواتب تتراوح من 8 لـ 15 ألف دولار، هيئة سعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

وظائف عمل، أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل في السعودية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن الرواتب الإجمالية تتراوح من 5000 ريال (8 آلاف دولار) إلى 9000 ريال (15 ألف دولار) حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة، مشيرة إلى أن التخصصات المطلوبة هي مهندس ميداني أول للجنسين في ينبع، و3 مساعدين ذكور في الجبيل، كما يتم البحث عن مسؤول عن النظام في ينبع.

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والمؤهلات المطلوبة هي الكفاءة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، والتقديم متاح حاليا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب.

تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية ومركز لوجستي عالمي.

وقال ولي العهد السعودي إن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن المخطط يستهدف أيضًا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقع جغرافي يربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزًا بإجمالي مساحة أكثر من 100 مليون متر مربع، بينها 12 مركزًا لمنطقة الرياض، و12 لمنطقة مكة المكرمة، و17 للمنطقة الشرقية، و18 في بقية مناطق المملكة.

مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية

وفي يونيو الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة تسعى من خلال مشروع نيوم إلى صناعة الحضارة الجديدة للغد، وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب.

وظهر الأمير محمد بن سلمان برفقة كبار المسؤولين والمصممين خلف مشروع «ذا لاين» في فيلم وثائقي عرضته قناة ديسكفري، متحدثًا عن المشروع الأول من نوعه في العالم، وتعهد ولي العهد بأن النتيجة النهائية للمشروع ستكون خلّاقة وجديدة.

النمو السكاني في المملكة العربية السعودية

وحول دوافع بناء مدينة جديدة، قال ولي العهد: إن النمو السكاني في السعودية سيتضاعف من 33 مليونًا إلى نحو 50 - 55 مليون نسمة في 2030.

وأضاف، «هذا العدد من السكان سيستهلك البنية التحتية الحالية الكاملة للمملكة ما يضعنا أمام سؤال حقيقي حول صناعة مدينة جديدة».

وردًا على المشككين حول إنجاز السعودية مشاريعها الضخمة، قال ولي العهد "دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ".

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وحول البدايات، قال الأمير محمد: "بدأنا في الحديث عن الكثير من الأفكار حول شكل ذا لاين. بناء دائرة وربطها بالتنقل والقطارات وغيره ونبدأ بناءها بشكل تدريجي حتى يتم اكتمالها في 2030. تبادلنا الأفكار وعملنا مع كثير من الفرق وطرحنا منافسة لأفضل المصممين في العالم. جميعهم قدموا لنا نماذج مدن متماشية مع النماذج المتوفرة لكن بحلولٍ أفضل، ما عدا مصمم واحد تبنى الفكرة وقال لنحول الدائرة إلى خط مستقيم".

اكتشاف منطقة شمال المملكة العربية السعودية

وأشار بن سلمان إلى أن شمال المملكة العربية السعودية منطقة لم يتم اكتشافها بعد، وتمتلك طبيعة متنوعة بين الجبال والأودية والشواطئ والجزر والواحات والرمال. هي المكان المناسب للتزلج والغوص.

وقال: “إن النماذج مكتملة لدينا الآن ونعمل على تنفيذها…هذا المشروع يلبي الطلب المتزايد في السعودية ويصنع الطريقة الحديثة في بناء المدن وأسلوب الحياة”.