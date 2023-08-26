فيديو لفتاة مصرية تتغنى بكرم السعودية وأمير من المملكة يدعو لها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية تتحدث فيه عن أسلوب تعامل الشعب السعودي وكرم الضيافة الذي لاقته في المملكة.
فتاة مصرية تتحدث عن كرم السعودية
وتسبب فيديو الفتاة المصرية في إثارة تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز أعاد نشره على صفحته الرسمية بموقع "إكس" (تويتر سابق).
وخلال التغريدة التي نشرها الأمير السعودي والتي دعا فيها للفتاة المصرية قائلا: "الله يحفظك ويسعدك ويحفظ السعودية ومصر.. أنتِ في بلدك وبين أهلك.. وأخيرًا أنتِ كريمة أتت من بلد كريم لبلدٍ كريم".
وتظهر الفتاة المصرية في المقطع وهي تقول: "السعودية أهل كرم.. عندما يعرفون أنك مصري يتعاملون معك معاملة طيبة جدا".
وأضافت: "وعندهم كلمة تذوب القلب وهو (أبشري)، قبلنا منهم البشرى.. والله إذا ظل يتدرب أحد 100 سنة على الاستقبال الحلو وإدارة السياحة بهذا الشكل ستفوز السعودية بتفوق شديد".
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