وزير الخارجية السعودي: المملكة أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري لمجموعة "بريكس".



السعودية أكبر شريك تجاري لبريكس

وأكد وزير الخارجية السعودي ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة واحترام سيادة الدول واستقلالها.

وأشار وزير الخارجية السعودي في كلمته في مقر انعقاد مجموعة "بريكس" المنعقدة في جنوب أفريقيا، إلى أن "إمكانيات السعودية ومقوماتها الاقتصادية في المملكة واعدة ونعمل على استقرار أسواق الطاقة"، مضيفا أن "السعودية تؤكد أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي".



وقال بن فرحان: "المملكة تؤكد ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة وهي تهتم بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وتسوية النزاعات بطرق سلمية".

وشدد بن فرحان على أن "السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة ⁧"بريكس⁩".

ويأتي ذلك، عقب دعوة مجموعة "بريكس"، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر.

وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز في جلسة عقدت بمشاركة ممثلي وقادة الدول التي تريد الانضمام إلى المجموعة، إن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقا من مطلع العام القادم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.

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الحفاظ على التوازن الإقليمي

وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.

ووفقا لهذا المبدأ، يجري الآن النظر في عضوية دولة أفريقية أخرى.