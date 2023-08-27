السيسي يتابع زيارة الإعلاميين لـ توشكى ويوجه رسائل قوية عن مشروعات الخير

في اتصال هاتفي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإعلاميين والصحفيين خلال زيارتهم لمدينة توشكى، أكد أن الجهد الذى يقوم به العمال في مدينة توشكى هو جزء بسيط مما تفعله الدولة المصرية، والذى تستهدف الوصول لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال عام من الآن، كما يتم تجهيز الأراضى بشكل كامل من محطات رفع ومحطات كهرباء وغيرها من الأمور التي يجب أن تقوم بها الدولة قبل موسم القمح، مضيفا أن هذا اليوم هو يوم في حب مصر، ومؤكدا إلى أن دور الاعلام نقل جهود العمال والمهندسين ونقله للمواطنين بصورة حقيقية، تشرح وتعبر عن المجهود القائم.



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وأوضح الرئيس السيسى أن الدولة تتجه لطرح الشركات في البورصة، وذلك لإعطاء فرصة للشباب والمواطنين ليكون لهم استثمارات ومساهمة من خلال الأسهم التي يشترونها في الشركات، مؤكدا أن الشركات التي تطرح في البورصة لا بد أن يسبقها إجراءات واشتراطات معينة من أجل الشفافية والمصداقية، كما أن الدولة المصرية تفتح باب الاستثمار أمام المواطنين ورجال الأعمال لكي يستثمروا في الأراضي.



وأكد الرئيس السيسى أن الدولة أيضا تهتم بالتصنيع الزراعى، ولديها تعاقدات كثيرة في عدد من المسارات، وهو أمر يعتمد في المقام الأول على الاستقرار في الإنتاج الزراعى، ولذلك تتجه الدولة المصرية لصناعة حالة الاستقرار في الإنتاج الزراعى، مؤكدا أن جهد الدولة المصرية في كافة السياقات أن القمح والذرة من الأولويات القصوى في كافة مشاريع الدولة خلال الفترة الحالية، والدولة تمضى قدما وكل ما نشاهده هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة تقوم به الدولة سواء في توشكى أو العوينات أو مستقبل مصر أو سيناء، وبالتالي التنمية مش موجودة في حتة واحدة بل التنمية على كل شبر في أرض مصر، ويتم استغلال كل المتوفر وفق أقصى استخدام ممكن.