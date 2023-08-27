الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا انفجار رومانيا إلى قتيل و57 مصابا

انفجار بوخارست، فيتو
انفجار بوخارست، فيتو

أعلنت السلطات في رومانيا اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجارين بمحطة غاز البترول المسال في  العاصمة بوخارست ، إلى قتيل و57 مصابا.

ارتفاع عدد ضحايا انفجار بوخارست 

وقالت إدارة الطوارئ في رومانيا، إن الحريق امتد بعد الانفجار الأول إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور مما دفع السلطات لتنفيذ عمليات إخلاء في محيط الانفجار ووقف حركة المرور في الطريق الرئيسي القريب من الموقع.
ومن جانبه ذكر نائب وزير الداخلية والمسؤول عن وحدة الطوارئ، رائد عرفات، للصحفيين إن انفجارا ثانيا وقع في المحطة مساء السبت مما أدى إلى إصابة 26 فردا من فرق الإطفاء.

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وفي وقت سابق من اليوم كشفت وزارة الصحة في رومانيا أن 46 شخصا أصيبوا وقُتل شخص واحد في سلسلة من الانفجارات التي وقعت، أمس السبت، في محطة وقود بمقاطعة ديمبوفيتسا، التي تقع على بُعد حوالي 13 كيلومترًا من العاصمة بوخارست.
وفي السياق ذاته أصدرت وزارة الداخلية الرومانية بيانا أفادت فيه بأنه تم عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة مارسيل كولاكو.

تفعيل الآلية الأوروبية لحماية المدنيين

وأعلن كولاكو أن رومانيا قد قررت تفعيل الآلية الأوروبية لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن بوخارست سترسل أربعة مصابين في الانفجارات لتلقي العلاج في إيطاليا وبلجيكا.
وفي تصريحاته للصحفيين بعد الاجتماع في وزارة الداخلية، أفاد كولاكو بأن آلية الحماية المدنية الأوروبية قد تم تفعيلها، وأشار إلى أن هناك احتمالية نقل 4 مصابين إلى إيطاليا وبلجيكا في الليلة القادمة.

وأكد كولاكو أن حكومته تسعى لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وسيواصلون تزويد الجمهور بالمعلومات حول التطورات، فيما أعلنت المفتشية العامة الرومانية لحالات الطوارئ عن اندلاع حريق آخر في مخزن للمواد البلاستيكية بالقرب من مصنع للأسلحة في نفس المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

وأوضحت المفتشية أنه لا توجد معلومات حول وجود ضحايا في هذا الحريق. وأكد رجال الإطفاء أنه لا يوجد أي صلة بين هذا الحريق والانفجار الذي وقع في محطة الوقود. 

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