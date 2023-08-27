خبير يوضح متى يجني السوق المصري أثار الانضمام لمجموعة البريكس

تنضم مصر إلى مجموعة دول البريكس رسميًا في يناير 2024، لتصبح ضمن أعضاء التكتل الذين حصلوا على عضوية دائمة في التكتل، الذي يضم 5 دول مؤسسة هم روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتنضم إليهم 6 دول أخرى في يناير وهم مصر، والسعودية والإمارات، وإيران، والأرجنتين وإثوبيا.

دول مجموع بريكس، فيتو

متى يجني المصريون ثمار انضمامهم لدول مجموعة البريكس؟

يقول الدكتور أحمد غريب، خبير الاقتصاد، إن أثر انضمام مصر لدول مجموعة البريكس على الخزانة العامة وحركة التجارة، لن يظهر أثره في العام المالي الحالي 2023 / 2024، إذ تم عمل مخصصات لكل شيء في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، لكن سينعكس أثره بوضوح من العام المالي 2024 / 2025، وخاصة من بداية الربع الثالث من 2024.

Advertisements

انعكاس انضمام مصر لبريكس على حركة التجارة وأسعار الصرف في السوق المحلي

وأوضح «غريب » في تصريح لـ «فيتو» أن أثر انضمام مصر لـ «بريكس» لن يظهر إلا مع بداية الربع الثالث من 2024، وهذه أمر طبيعي، لأن مصر ستنضم رسميًا في أول يناير 2024، وعليه سيبدأ انعكاس هذا على حركة التجارة المحلية وأسعار الصرف في السوق المحلي بعد فترة 3 أشهر على الأقل، حيث أنه بالنسبة للبضائع والسلع، فإن أول شحنات سيتم شحنها بعد الانضمام في يناير المقبل، ستأخذ وقت من 3 إلى 4 شهور حتى نشاهد أثرها في السوق.

صحفي إنجليزي هو السبب في تسمية التحالف الجديدة بـ «بريكس»

وأشار خبير الاقتصاد إلى أن تحالف البريكس تم من خلال الاتفاق بين أربع دول في البداية وهم البرازيل وروسيا والهند والصين ثم انضمت لهم جنوب أفريقيا، ومن أطلق عليها أسم «بريكس» هو صحفي إنجليزي، كان يقوم بتحليل الاقتصاديات الناشئة، وحتى يقوم بالتسهيل على نفسه في دراسته، أخذ أول حرف من أسماء الدول، ولقي اسم «بريكس» استحسان قادة المجموعة لأنه على شاكلة اليورو والناتو والأسيان، فاعتمدت المجموعة الاسم.

الدكتور أحمد غريب خبير الاقتصاد، فيتو

أهمية الوزن النوعي لمجموعة البريكس بين دول العالم

وعن أهمية مجموعة «البريكس»، يقول «غريب» إن الوزن النوعي للمجموعة هي مهمة جدًا لأنها تمثل 27 % من حجم التجارة في العالم، و27% من حجم اليابسة على مستوى الأرض، و40% من عدد سكان العالم، وهي أعداد ضخمة.

محاربة الهيمنة الأمريكية على التجارة الدولية واحتكار الدولار أهم أهداف البريكس

وأضاف أن مجموعة البريكس أعلنت أهدافها تحالفها التي على رأسها؛ محاربة الهيمنة الأمريكية على التجارة الدولية واحتكار الدولار، خاصة وأن العقوبات التي كانت تفرضها الولايات المتحدة على أغلب الدول، كانت تتم بمنع تداول العملة المحلية لهذه الدول، الأمر الذي يعني حرمانها من الإستيراد والتصدير بالدولار، وعليه تحدث مشكلة كبيرة لهذه الدول مع الأسواق التي تستورد وتصدر إليها.

انضمام الـ 6 دول لمجموعة البريكس إضافة قوية

وتابع: أن دول البريكس اتفقت على التجارة باستخدام العملات المحلية، وأن يكون التقييم على أساس الذهب وليس الدولار، وبعد إعلان قادة المجموعة انضمام 3 دول أسيوية ودولتين أفريقيتين ودولة من أمريكا الجنوبية، هي إضافة مهولة وقوية جدًا للتكتل، الذي سيضم مع الدول المؤسسة للتكتل « البرازيل، رسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا» كل من « مصر، السعودية، الإمارات، الأرجنتين، إيران، إثيوبيا».

دول مجموعة بريكس، فيتو

تشكيل خارطة تجارية جديدة على مستوى العالم

وأوضح أن هناك دولا أخرى ستنضم إلى مجموعة بريكس ولكن بصفة مراقب وليس عضوا كاملا، وعليه نحن الآن نرى تشكيل خارطة تجارية جديدة على مستوى العالم، واحتمال كبير أن يكون لها تبعية على الشكل الأساسي.

مكاسب مصر من الانضمام إلى البريكس

وأشار الدكتور أحمد غريب إلى أن مكاسب مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس كثيرة، على رأسها تخفيف الضغط عن الدولار والنقد الأجنبي الأمر الذي سيؤدي إلى انفراجة في حركة البيع والشراء والتجارة ويسهل العقبات التي يواجهها الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لأننا نستورد قمح وزيوت نباتية وطبيعية وهذه الدول أعضاء «البريكس» من أكبر المنتجين على مستوى العالم، وعليه سنلاحظ التغير في أسعار السلع في السوق المحلي.