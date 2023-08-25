الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الاتصالات: انضمام مصر للبريكس شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري

إيهاب سعيد، فيتو
إيهاب سعيد، فيتو

قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن انضمام مصر إلي تجمع البريكس يمثل شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استعاد لمصر مكانتها الإقليمية بين الدول الكبرى.

البريكس يفتح بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي ويؤدي إلى خفض الضغط على الدولار

وأكد رئيس الشعبة" في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن تجمع البريكس خطوة جيدة للشراكة والتعاون المشترك لخلق اقتصاد دولي متوازن ويدفع زيادة المنافع والعوائد الاقتصادية وخلق بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع مشيرا إلى أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في التحالفات والتجمعات الاقتصادية الجديدة وتجمع البريكس يضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

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 اجتماع زعماء دول البريكس على انضمام مصر يؤكد أهمية وأثر الزيارات الخارجية


وتابع رئيس الشعبة، أن اجتماع زعماء دول البريكس علي انضمام مصر للتجمع يؤكد  أهمية بحث التعاون والزيارات الخارجية في عهد الرئيس السيسي والتي أدت الي ثقل الدولة المصرية موضحا أن العضوية الجديدة ستسهم في زيادة الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وكذلك التوسع في تبادل الخبرات.

 التحالف الجديد "البريكس" يفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية

وأوضح "سعيد" أن أن التحالف الجديد "البريكس" يفتح أسواقا جديدة تمثل 40 % من حجم سكان العالم  ويستحوذ على نحو 30% من الاقتصاد العالمي مشيرا إلي أن ذلك سيتيح لمصر فرصة جيدة للحصول على التمويل والقروض الميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.  

إيهاب سعيد، فيتو

 شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع 

وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع البيركس سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية تضم شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع والسماح بدخول المنتجات المصرية لأسواق التجارية لدول البريكس بدون جمارك أو بجمارك مخفضة جدًا ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وسيؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري سيصبح إما بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول التجمع أو بنظام الصفقات المتكافئة، وهذا يقلل من هيمنة الدولار عالميا، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار.

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مكاسب مصر الاقتصادية من الانضمام لتحالف بريكس.. الغرف التجارية: الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات التنموية

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موسكو: 15 دولة طلبت الانضمام إلى بريكس

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