شعبة المستوردين عن الانضمام لـ بريكس: السياسة الخارجية تخدم الاقتصاد الوطني

رحب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارية بالشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الصادر عن دول بريكس اليوم الخميس، التي دعت فيه مصر إلى الانضمام إلى عضويتها بشكل رسميا، بدءً من شهر يناير 2024.

انضمام مصر لتجمع بريكس خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة

وقال رئيس لجنة التجارة بالشعبة العامة للمستوردين، إن انضمام مصر إلى دول بريكس، له العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر، التي على رأسها تحرير التجارة الخارجية للدولة المصرية «الواردات» من هيمنة الدولار، إذ أن عضوية مصر في التحالف ستساهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية وليس بالدولار الأمريكي، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من الضغط على الدولار، ويحل جزء من أزمة تدبير العملة الصعبة.

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توقعات بزيادة حجم استحواذ الدول الـ 5 المؤسسة لبريكس على 40% من اقتصاد العالم

وأضاف بشاي، أن تحالف بريكس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040.

مجموعة بريكس، فيتو

مقومات كثيرة تؤكد حجم القوة الاقتصادية لتجمع بريكس

وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن دول بريكس تستحوذ على نحو 26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، الأمر الذي يؤكد حجم القوة الاقتصادية لهذا التجمع.

مزايا عديدة من انضمام مصر لعضوية بريكس

وأكد بشاي أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط حركة الصادرات المصرية، الإستيراد بالعملات الوطنية لدول بريكس بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار.

دعم الاستثمارات المشتركة بين دول بريكس يحقق رواجًا استثماريًا في مصر

وأضاف «بشاي» أن من المكاسب الاقتصادية لانضمام مصر لتجمع بريكس، إن التكتل سيعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، الأمر الذي يخلق العديد من الفرص لدراسة الأسواق، والتعاون المشترك في بناء علاقات اقتصادية قوية، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجًا استثماريًا في مصر.

تكتل دول بريكس يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء

وأشار إلى أن تكتل دول بريكس يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري، خاصة وأن التكتل الاقتصادي لدول بريكس يساهم في إعادة موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية بعيدًا عن الهيمنة والسيطرة الأمريكية.