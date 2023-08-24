شعبة المواد الغذائية: انضمام مصر لـ بريكس خطوة للتحرر من الدولار

قررت مجموعة تكتل بريكس اليوم الخميس، دعوة 6 دول من ضمنهم مصر للانضمام رسميًا لعضوية التكتل بدءً من يناير 2024، فما هي المكاسب الاقتصادية التي ستحققها مصر من انضمامها لتحالف بريكس؟

انضمام مصر لـ "بريكس" نجاح جديد يضاف إلى نجاحات الدولة بقيادة السيسي

يقول حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول «بريكس»، يعد نجاحًا جديدًا يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انضمام مصر إلى بريكس يساهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، كما أن عضوية مصر في بريكس، ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.

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انضمام مصر إلى بريكس تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية

وتقدم « المنوفي» بالتهنئة للرئيس السيسي بدعوة مصر لعضوية بريكس، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى التحالف هو تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا وإرادتها حرة.

أهم المكاسب الاقتصادية تشمل خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية

وأكد المنوفي أن ضم مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.

إعادة موازين القوى للاقتصاد العالمي يساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين دول بريكس

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

دول بريكس المؤسسة للتجمع تستحوذ على 30% من حجم الاقتصاد العالمي

وأوضح المنوفي، أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التحالف ينتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم.

مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة بريكس

يشار إلى أن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة بريكس جاء فيها أن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس.