بعد تلويح أمريكا برفع الفائدة، خبير يوضح نتائج الخطوة وتأثيرها على بريكس

أثارت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول خلال اجتماعه الأخير "جاكسون هول" الذي عقد الخميس الماضي اهتمام جميع دول العالم والمستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية بجميع دول العالم، خاصة الدول ذات الأسواق الناشئة، ومدى تأثير هذه التصريحات على الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، حيث أشار "باول" إلى أنه من الممكن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

رشاد عبده، فيتو

تأثير اقتصاد أمريكا على الاقتصاد العالمي

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت القوة المؤثرة الأولى على الاقتصاد العالمي باعتبارها القوة الاقتصادية الأولى حتى وقتنا الحالي، فجميع دول العالم تتأثر بالاقتصاد الأمريكي، بما فيها الدول الاقتصادية الكبرى.

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تأثير رفع الفائدة على السلع الأخرى

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إنه في حال رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة تتجه جميع دول العالم إلى اتخاذ قرار الرفع، وذلك لمنع عملية "دولرة أموالهم" بمعنى تحويل مدخراتهم إلى الدولار الأمريكي طمعا في زيادة أسعار الفائدة عليه، وبالتالي يؤثر على أسعار السلع والموارد الأخرى، مثل الانخفاض المستمر في أسعار الذهب بسبب الإقبال الكبير على الدولار بدلا منه حال رفع سعر الفائدة.

مدى تأثر مجموعة بريكس عند تفعيلها حال رفع الفائدة

وبالنسبة لمدى تأثر مجموعة بريكس في حال شهدنا ارتفاعا آخر في سعر الفائدة، أوضح أنه عند تفعيل دورها وانضمامنا في يناير القادم، لن نكون مضطرين إلى الاعتماد الكامل على الدولار، حيث أنه سيتم التعامل بعملات الدول الأعضاء بهذه المجموعة، مما يخفف من وطأة وسيطرة الدولار على السوق العالمي، ولكن هناك العديد من المديونيات بالدولار والتي يجب سدادها أولا.

رفع سعر الفائدة مرة أخرى في هذه الحالة

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول، قد أشار إلى أن المجلس على استعداد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى إذا تطلب الأمر، وذلك حتى تتراجع معدلات التضخم مرة أخرى، منوها إلى أن البنك في انتظار المؤشرات الاقتصادية والتي يتخذ قراراته وفقا لها، سواء بزيادة أسعار الفائدة أو تثبيتها لوصول معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف بواقع 2% بالولايات المتحدة الأمريكية.

مستوى الفائدة يتسبب في بطء نمو اقتصاد الولايات المتحدة

تجدر الإشارة إلى أن "باول" يرى أن مستويات الفائدة خلال هذه الفترة تتسبب في بطئ عملية النمو الاقتصادي بالويات المتحدة، مما يؤثر في السوق الأمريكي والاستثمارات بكافة أشكالها، الأمر الذي يؤثرعلى زيادة معدلات التضخم مرة أخرى بعد استعادة تعافيه بشكل تدريجي.