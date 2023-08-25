مكاسب مصر الاقتصادية من الانضمام لتحالف بريكس.. الغرف التجارية: الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات التنموية

قررت مجموعة تكتل بريكس، دعوة 6 دول من ضمنهم مصر للانضمام رسميًا لعضوية التكتل بدءً من يناير المقبل، فما هي المكاسب الاقتصادية التي ستحققها مصر من انضمامها لتحالف بريكس؟

تكتل بريكس، فيتو

أمين صندوق اتحاد الغرف: مكاسب اقتصادية واستراتيجية عديدة بانضمام مصر لـ بريكس

في البداية، رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، بإعلان انضمام مصر رسميًا إلى تجمع بريكس، بدءً من يناير 2024، مؤكدًا أن مصر تعتز بثقة دول تجمع بريكس الذين ترتبطهم مع مصر علاقات وثيقة.

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بريكس يعيد تشكيل موازين القوى في الاقتصاد العالمي

وأشار إلى أن الجميع في مصر يتطلع للتعاون والتنسيق مع دول التجمع خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق أهدافه نحو تدعيم التعاون الاقتصادي، فضلًا عن العمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية، حيث أن تكتل «بريكس» يعيد تشكيل موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية.

الدكتور محمد عطية الفيومي، فيتو

الحصول على تمويلات بعيدًا عن القيود المفروضة من صندوق النقد والبنك الدولي

وعن أهم المكاسب الاقتصادية التي ستحققها مصر من الانضمام لهذا التكتل، قال «الفيومي» إنه على رأس المكاسب الاقتصادية لمصر الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات التنموية بتيسيرات تختلف تمامًا عن القيود التي بفرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا ما استطاعت مصر اقتناصه من خلال عضويتها في مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل «بريكس».

التعاملات بالعملات الوطنية لتخفيف الضغط على توفير الدولار

وتابع «الفيومي» أن تحالف بريكس يضم مجموعة من الدول المهيمنة على غذاء العالم، منها روسيا فيما يخص الحبوب، والبرازيل أيضًا، إضافة إلى قوة الصين، الذي عليه يزيد من فرض مصر لإجراء تسويات ومعاملات تجارية، وإبرام اتفاقيات لاستيراد ما تحتاجه مصر من هذه الدول بالعملات الوطنية، الأمر الذي يخفف الضغط على تدبير الدولار في مصر.

عماد قناوي، فيتو

رئيس شعبة المستوردين: انضمام مصر لـ بريكس خطوة مهمة وإيجابية للاقتصاد الوطني

ومن جانبه، قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن انضمام مصر لعضوية بريكس، يؤكد نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا، وإرادتها حرة بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن انضمام مصر لتحالف بريكس يسهم في استعادة الدور الريادي لمصر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة وإيجابية للاقتصاد المصري

ووصف «قناوي» انضمام مصر إلى تجمع بريكس بأنه خطوة مهمة وإيجابية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها، وتمر بها حركة التجارة العالمية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا بسبب رفع الفائدة الأمريكية على الدولار المهيمن على التجارة العالمية.

العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين

وأشار إلى أن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية، لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين، ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار، ولكن أيضا من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد في الدول الأخرى، هذا بالإضافة أيضا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول البريكس إلى السوق المحلي.

مجموعة بريكس، فيتو

السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز

وأضاف قناوي، أن السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز، والتعامل مع جميع الأطراف دون التدخل في السياسات الخاصة بالدول مع الاحتفاظ بالحق بالسعي نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة بها، فانضمام مصر مع دول الارجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا إلى تجمع "بريكس" سيؤدي إلى تقويتها كمجموعة ومنظمة، وستعطي دفعة جديدة لكل الجهود المشتركة بين دول بريكس، حيث يمثل التجمع أملًا جديدًا لدول العالم وخاصة دول الجنوب بعد توسعة عضويته.

غرفة الجيزة: انضمام مصر لـ بريكس يؤكد صلابة الاقتصاد ويفتح مزيدا من الأسواق الخارجية

وفي نفس السياق، رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بانضمام مصر رسميًا إلى تجمع مجموعة دول بريكس مؤكدا أنها خطوة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، إذ أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية.

وأشار إلى أن التحالف المؤسس لبريكس يضم خمس دول يستحوذون وحدهم علي ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك علي اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.

بريكس يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لوارداتها من الخارج بالعملات الوطنية

وأضاف أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول علي تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعد هذا التحالف أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.

أسامة الشاهد، فيتو

التوصل لاتفاقيات أفضل مع مصر ودول بريكس يزيد الصادرات المصرية

وأكد «الشاهد» أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.

شعبة المستوردين عن الانضمام لـ بريكس: السياسة الخارجية تخدم الاقتصاد الوطني

ومن جانبه، قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارية بالشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر إلى دول بريكس، له العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر، التي على رأسها تحرير التجارة الخارجية للدولة المصرية «الواردات» من هيمنة الدولار، إذ أن عضوية مصر في التحالف ستساهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية وليس بالدولار الأمريكي، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من الضغط على الدولار، ويحل جزء من أزمة تدبير العملة الصعبة.

مزايا عديدة من انضمام مصر لعضوية بريكس

وأكد بشاي أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط حركة الصادرات المصرية، الاستيراد بالعملات الوطنية لدول بريكس بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، إلى جانب أن التكتل سيعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، الأمر الذي يخلق العديد من الفرص لدراسة الأسواق، والتعاون المشترك في بناء علاقات اقتصادية قوية، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجًا استثماريًا في مصر.

تكتل دول بريكس يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء

وأشار إلى أن تكتل دول بريكس يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري، خاصة وأن التكتل الاقتصادي لدول بريكس يساهم في إعادة موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية بعيدًا عن الهيمنة والسيطرة الأمريكية.

توقعات بزيادة حجم استحواذ الدول الـ 5 المؤسسة لبريكس على 40% من اقتصاد العالم

وأضاف أن تحالف بريكس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040، فدول بريكس تستحوذ على نحو 26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، الأمر الذي يؤكد حجم القوة الاقتصادية لهذا التجمع.

متى بشاي، فيتو

شعبة المواد الغذائية: انضمام مصر لـ بريكس خطوة للتحرر من الدولار

وفي نفس السياق، يقول حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول «بريكس»، يعد نجاحًا جديدًا يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، كما أن عضوية مصر في بريكس، ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.

انضمام مصر إلى بريكس تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية

وتقدم « المنوفي» بالتهنئة للرئيس السيسي بدعوة مصر لعضوية بريكس، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى التحالف هو تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا وإرادتها حرة، سيمنح مصر العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.

حازم المنوفي، فيتو

إعادة موازين القوى للاقتصاد العالمي يساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين دول بريكس

وأضاف أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري، إذ أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التحالف ينتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم.