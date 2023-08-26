الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

تفاصيل مكاسب مصر من الانضمام إلى "بريكس" وأبرز أرقام علاقتها التجارية مع دول المجموعة

العلاقات التجارية
العلاقات التجارية لدول مجموعة بريكس مع مصر والعالم، فيتو

أعلن قادة مجموعة دول البريكس الـ 5 المؤسسيين، التي تتضمن روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا، دعوة 6 دول للانضمام لعضوية التكتل بدءًا من يناير المقبل، وهي: مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، إيران، الأرجنتين.

دول مجموعة بريكس، فيتو

أهداف تكتل مجموعة البريكس

يهدف  تكتل مجموعة البريكس:

• المحافظة علي توازن دول المجموعة اقتصاديًّا.

• التخلص من سياسة القطب الأحادي.

• تكوين آليات تمويل مستقلة.

• العمل علي تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي لدول التكتل.

 

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مجموعة البريكس تضم 7 هيئات ومؤسسات مشتركة

ويضم مجموعة البريكس سبع هيئات ومؤسسات مشتركة، أهمها بنك التنمية، فضلًا عن هيئات بحثية وتعليمية واقتصادية.

مكاسب مصر من الانضمام إلى تكتل مجموعة بريكس، فيتو

مكاسب مصر من الانضمام إلى تكتل مجموعة بريكس

وفيما يخص مكاسب مصر من الانضمام إلى تكتل مجموعة بريكس، فشتمل:  

 

1- حرية أكثر للتجارة المشتركة.

2- نقل التكنولوجيا والمعرفة بين دول المجموعة.

3- توفير آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة.

4- الاستفادة من الخبرات والامكانيات المالية والتقنية والاستشارية للمؤسسات التابعة للمجموعة.

5- خفض الطلب علي الدولارتدريجيًا، الأمر الذي سيؤدي إلى كبح جماح التضخم، وخفض أسعار السلع.

6- تعظيم القيمة المضافة للموقع الجغرافي لمصر والاستفادة من موقعها كأفضل الواجهات اللوجسيتة إقليميًّا.

7- زيادة الاستثمارات الموجهة من دول البريكس إلى مصر.

8- إيجاد آلية تمويل دون التدخل في شؤون الدولة وتراعي البعد الاقتصادي الاجتماعي.

دول مجموعة بريكس، فيتو

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجموعة البريكس ومصر:

وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجموعة البريكس الـ 10: 

• تعمل قرابة 2500 شركة تابعة لدول مجموعة البريكس في مصر باستثمارات قيمتها 20 مليار دولار.

• تعمل هذه الشركات  في مجالات متعددة، منها البتروكيماويات، الطاقة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات المعدنية، صناعة الزجاج.

 

4.4 مليار دولار صادرات مصر إلي دول مجموعة البريكس

• بلغت صادرات مصر إلي دول مجموعة البريكس نحو  4.434 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.4491 مليار دولار عام 2021،  وتمثل الصادرات المصرية إلي مجموعة البريكس نحو 9.1 % من إجمالي الصادرات المصرية.

 

21 مليار دولار واردات مصر من دول مجموعة البريكس

• بينما بلغت واردات مصر من دول مجموعة البريكس 21.07 مليار دولار عام 2022 مقابل 16.62 مليار دولار عام 2021، وتمثل واردات مصر من مجموعة البريكس نحو 25.9 % من اجمالي الواردات.

 

مصر تحتل المرتبة التاسعة أفريقيًا من حيث التصدير لدول مجموعة البريكس

• تعد مصر السوق الثالث افريقيًا لمنتجات دول مجموعة البريكس.

 

• تعد مصر الدولة التاسعة إفريقيًا من حيث التصدير لدول مجموعة البريكس.

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم، فيتو

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم:

وفي السطور التالية، ننشر تقديرات وإحصائيات عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم، التي تضمنت:

 

• تمثل دول مجموعة البريكس 3.245 مليار نسمة 40.6 % من إجمالي سكان العالم.

 

• تمثل القوة الشرائية لدول مجموعة البريكس  نحو  47.452 تريليون دولار (أي ما يعادل 31% من إجمالي القوة الشرائية العالمية ).

 

• يمثل الناتج الإجمالي لمجموعة دول البريكس 27.3 % من إجمالي الناتج الإجمالي للعالم والذي يقدر بنحو 95 تريليون دولار عام 2022.

 

• استحوذت دول مجموعة بريكس علي قرابة 18 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية عالميًا عام 2022.

 

•  صادرات دول مجموعة  البريكس للعالم بلغت نحو 5.069 تريليون دولار عام 2022 وتمثل قرابة 20 % من حجم الصادرات العالمية مقابل 4.653 تريليون دولار عام 2021.

 

• بينما بلغت واردات دول مجموعة البريكس من العالم نحو  4.027 تريليون دولار عام 2022 وتمثل قرابة 17 % من حجم الواردات العالمية مقابل 3.852 تريليون دولار عام 2021.

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