أمين صندوق اتحاد الغرف: مكاسب اقتصادية واستراتيجية عديدة بانضمام مصر لـ بريكس

رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، بإعلان انضمام مصر رسميًا إلى تجمع بريكس، بدءً من يناير 2024.

مصر تعتز بثقة دول بريكس ونتطلع للتعاون لتحقيق أهدافه نحو تدعيم التعاون الاقتصادي

وأكد «الفيومي»، أن مصر تعتز بثقة دول تجمع بريكس الذين ترتبطهم مع مصر علاقات وثيقة، مشيرًا إلى الجميع في مصر يتطلع للتعاون والتنسيق مع دول التجمع خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق أهدافه نحو تدعيم التعاون الاقتصادي، فضلًا عن العمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية.

Advertisements

بريكس يعيد تشكيل موازين القوى في الاقتصاد العالمي

وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكتل «بريكس» يعيد تشكيل موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، خاصة وأن التحالف المؤسس لتكتل «بريكس» يضم 5 دول وهم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهذه الدول تستحوذ على ما يقدر بنحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.

بريكس، فيتو

الحصول على تمويلات بعيدًا عن القيود المفروضة من صندوق النقد والبنك الدولي

وعن المكاسب الاقتصادية التي ستحققها مصر من الانضمام لهذا التكتل، قال «الفيومي» إنه على رأسها الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات التنموية بتيسيرات تختلف تمامًا عن القيود التي بفرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا ما استطاعت مصر اقتناصه من خلال عضويتها في مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل «بريكس».

التعاملات بالعملات الوطنية لتخفيف الضغط على توفير الدولار

وتابع «الفيومي» أن تحالف بريكس يضم مجموعة من الدول المهيمنة على غذاء العالم، منها روسيا فيما يخص الحبوب، والبرازيل أيضًا، إضافة إلى قوة الصين، الذي عليه يزيد من فرض مصر لإجراء تسويات ومعاملات تجارية، وإبرام إنفاقيات لإستيراد ما تحتاجه مصر من هذه الدول بالعملات الوطنية، الأمر الذي يخفف الضغط على تدبير الدولار في مصر.

بريكس تقرر زيادة أعضائها بدعوة 6 دول للانضمام لتكتل رسميًا

يشار إلى أن مجموعة بريكس أعلنت قرارها بشأن زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كلّ من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام لتكتل، الأمر الذي يدعم المجموعة لتصبح تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

تكتل بريكس يضم11 دولة في عضويته منهم 5 مؤسسين

وبانضمام الدول الستة، أصبح تكتل بريكس يضم في عضويته 11 دولة، منهم 5 دول مؤسسين هم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.

3.1 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي لـ 5 دول من تجمع بريكس

يشار إلى أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يقدر الناتج المحلي الإجمالي لـ 5 أعضاء المنضمين إلى تجمع البريكس وهم السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين مجتمعة نحو 3.1 تريليون دولار في عام 2022.

26 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمسة المؤسسة لتجمع بريكس

ووفقًا لتقدير البنك الدولي أيضًا يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمسة المؤسسة لتجمع بريكس نحو 26 تريليون دولار، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي في 2022 بلغت نحو 100 تريليون دولار.