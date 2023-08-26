أخبار الفن اليوم.. جانا عمرو دياب تتعاقد مع شركة إنتاج بأمريكا.. والممثل التركي بوراك أوزتشيفيت يوثق زيارته للأهرامات

شهدت الساحة الفنية، اليوم السبت، عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلنت جنا ابنة الفنان عمرو دياب تعاقدها مع إحدى شركات الإنتاج الموسيقي الشهيرة بأمريكا ونشرت عددًا من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثناء توقيع العقد والاحتفال.

وشاركت جانا عمرو دياب، تلك الخطوة مع جمهورها ونشرت العديد من صور تعاقدها مع الشركة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأيضًا شاركت والدتها زينة عاشور تلك اللحظات، عن طريق إجرائها مداخلة فيديو خلال تعاقدها، كما سيطرت على أجواء الاحتفال البهجة.

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نشر الممثل التركي بوراك أوزتشيفيت عددًا من الصور له أثناء زيارته إلى أهرامات الجيزة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث إنه موجود في مصر حاليًّا لتصوير أحد الإعلانات التجارية لماركة ساعات شهيرة.

وعلق عدد كبير من متابعي النجم التركي بوراك أوزتشيفيت المصريين، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة لزيارته مصر، كما رحبوا به وطلبوا منه زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية الشهيرة في مصر.

ويُعد بوراك أوزتشيفيت أحد أهم نجوم الدراما التركية بأعمال مثل "عثمان المؤسس" الذي تناول سيرة حياة مؤسس الدولة العثمانية، من خلال شخصية عثمان بن أرطغرل الذي جسدها وحققت لها جماهيرية كبيرة، بالإضافة لأعمال أخرى اشتهر بها لدى الجمهور العربي منها أيضًا أجزاء مسلسل "حريم سلطان"، حينما لعب دور قائد الجيش التي أحبته بنت السلطان سليمان منذ صغرها.

كشفت الإعلامية سلمى صباحي عن احتجازها بالمستشفى وخضوعها لعملية جراحية في المخ عبر حسابها على فيسبوك.

ونشرت صورة لها من المستشفى وأرفقتها بتعليق: "دعواتكم يا طيبين أنا داخلة الصبح أعمل عملية في المُخ، وبمشيئة الله تكون بسيطة بس عايزاكم تدعوا لي إني أرجع لكم بالسلامة، بحبكم".

يشار إلى أن سلمى بدأت تغني في المدرسة من سن 5 سنوات وانضمت إلى كورال أطفال الأوبرا في سن 8 سنوات، شاركت بالتمثيل والغناء في مسرحية نسمة سلام على مسرح البالون 1992.

أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بعد سيطرتها على جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، قائلة: "كرم كبير من ربنا ومش أنا بس اللي أستحقه فيه فنانات كتير يستحقوا جائزة أفضل ممثلة".

حب منى زكي لليوجا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لو ما اشتغلتش ممثلة كنت هكون أحب أشتغل في اليوجا والتأمل بعيد عن مجال الإعلام، ودخلت كلية الإعلام علشان المجموع، وابتديت تمثيل من وأنا عندي 13 سنة، وكنت عايزة بابا يكون مبسوط بيَّ ومرتاح إني أدخل كلية كويسة".

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على حالة الجدل التي أثارتها أسما شريف منير بعد قص شعرها وظهورها في مهرجان القاهرة للدراما.

تفكير مفيدة شيحة

وأكدت مفيدة شيحة خلال برنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار": "لما أسما شريف منير طلعت وقالت هحلق شعري علشان مجهد وبايظ أقسم بالله كنت بفكر في نفس الطريقة دي وقلت لو بعد الصيف هحلقه إيه اللي هيحصل يعني".

وأضافت: "أسما شريف منير أنا شيلت هم حلق شعري وأنتِ شجعتيني وحفزتيني، وعايز أقول لها أنتِ قمر واحنا مع الحرية الشخصية ومش هي اللي ركبت التريند الناس اللي خلوها تركب التريند، احنا مش فاضيين أوي نفكر بلوك حلق الشعر علشان نركب التريند".



كشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بتويتر مفاجأة بشأن شخصية السفاح الحقيقي الذي يتناولها مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي وإخراج هادي الباجوري.

وكتب فايق: اتفرجت على الحلقتين اللي نزلوا من مسلسل السفاح.. عجبني اختيار المخرج لأماكن التصوير.. مقبضة جدًّا والموود اللي عامله مدير التصوير رائع.. فهمي عامل الدور حلو أووي.. بارد وهادي ومؤدب وقاتل محترف".