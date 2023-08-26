إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن الشخصية الحقيقية في مسلسل "سفاح الجيزة"

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بتويتر مفاجأة بشأن شخصية السفاح الحقيقي الذي يتناولها مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي وإخراج هادي الباجوري.

وكتب فايق: اتفرجت على الحلقتين اللي نزلوا من مسلسل السفاح.. عجبني اختيار المخرج لأماكن التصوير.. مقبضة جدًّا والموود اللي عامله مدير التصوير رائع.. فهمي عامل الدور حلو أووي.. بارد وهادي ومؤدب وقاتل محترف".

اتفرجت على الحلقتين اللي نزلوا من مسلسل السفاح.. عجبني اختيار المخرج لأماكن التصوير.. مقبضة جدا والموود اللي عامله مدير التصوير رائع.. فهمي عامل الدور حلو اووي.. بارد وهادي ومؤدب وقاتل محترف.



نقول بقى المفاجأة: سفاح الجيزة كان بيشتغل زمان في سوبر ماركت قصاد بيتي في شارع مستشفى… pic.twitter.com/jQdYxIZeZ0 — Ibrahim fayek - إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) August 26, 2023

وتابع: نقول بقى المفاجأة.. سفاح الجيزة كان بيشتغل زمان في سوبر ماركت قصاد بيتي في شارع مستشفى الهرم تحت اسم قذافي، وقعد سنين طويلة عايش معانا.. والغريب إن مكانش بيفوت فرض وبيتعامل معانا بمنتهى الأدب والود.

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وأكمل فايق: لما شُفت الصور ووقائع التحقيقات فضلت مصدوم فترة لأن ما كنتش متخيل البني آدم دا يطلع منه كدا.. كان كبيره يقطع جبنة رومي.. حتة لانشون إنما قتل البشر بالشكل دا شيء كان كابوس بالنسبة لي.. شوف كام واحد قريب منك لابس القناع وبتكتشف عنه كوارث.

وكان عبر السيناريست محمد صلاح العزب عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور بعد عرض أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، عبر منصة شاهد، حيث كتب منشورًا مطولًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال صلاح العزب: “سعيد جدًّا بردود الأفعال المهولة على أول حلقتين من سفاح الجيزة، وتصدُّره كل التريندات بجد ومن غير دفع فلوس زي ما بيحصل في رمضان، ومنصة شاهد بتثبت دايما إن الشغل الحلو لازم يظهر”.

جنود مجهولة بمسلسل سفاح الجيزة

وأضاف: “ المسلسل ٨ حلقات بس نتيجة تعب ومجهود شهور طويلة من فريق عمل كبير، لذلك عايز أشكر أربعة أشخاص مهمين أساميهم ما اتكتبتش على التترات، الأول: المخرج محمود شكري أبو عميرة اللي قعدنا شهور نشتغل على المشروع قبل هادي الباجوري اللي عامل شغل محترم جدا، محمود أبو عميرة ليه إضافات ولمسات على المشروع موجودة ومتجسدة على الشاشة وفي المسلسل حتى بعد ما سابه فلازم ياخد حقه”.

وتابع: “ الثاني: الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي اللي كان معايا في مراحل كتابة السيناريو باستمرار واللي رسم معايا الملامح النفسية الكاملة لسفاح الجيزة وعلاقته بأمه وشكل أداءه وردود أفعاله وطقوسه في لحظات القتل واللي كل الناس معجبة بيها في أداء أحمد فهمي، والثالث: المستشار القانوني للعمل شريف العجوز اللي كان معايا باستمرار لضبط المسلسل قانونيا، الرابع: صحفي الحوادث المجتهد بهجت أبو ضيف اللي كان متولي قضية سفاح الجيزة من بدايتها واللي كان معايا في بدايات كتابة المسلسل بمعلوماته ومحاضره وتحقيقاته".

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي وركين سعد وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.