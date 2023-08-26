السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

جانا عمرو دياب تتعاقد مع شركة إنتاج موسيقي بأمريكا

جنا عمرو دياب، فيتو
جنا عمرو دياب، فيتو

أعلنت جنا ابنة الفنان عمرو دياب تعاقدها مع إحدى شركات الإنتاج الموسيقي الشهيرة بأمريكا ونشرت عددًا من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثناء توقيع العقد والاحتفال.

وشاركت جانا عمرو دياب، تلك الخطوة مع جمهورها ونشرت العديد من صور تعاقدها مع الشركة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأيضًا شاركت والدتها زينة عاشور تلك اللحظات، عن طريق إجرائها مداخلة فيديو خلال تعاقدها، كما سيطرت على أجواء الاحتفال البهجة.

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وعبَّرت جانا عمرو دياب عن فرحتها، من خلال حسابها على إنستجرام، قائلةً: خمنوا مع من تعاقدت؟ شركة إنترسكوب، لا أستطيع وصف مدى سعادتي وحماسي لكوني جزءًا من هذا الفريق الشغوف والمذهل، شكرًا آدم ميدجلي وأشلي سايكس أفضل مديرين في العالم، بحبكم، وأنتظر مشاركتكم الأغاني الخاصة بي وأبدأ مهنتي.

 

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جنا عمرو دياب عمرو دياب ابنة عمرو دياب

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