سلمى صباحي تخضع لعملية في المخ وتطلب الدعاء

كشفت الإعلامية سلمى صباحي عن احتجازها بالمستشفى وخضوعها لعملية جراحية في المخ عبر حسابها على فيسبوك.

ونشرت صورة لها من المستشفى وأرفقتها بتعليق: "دعواتكم يا طيبين أنا داخلة الصبح أعمل عملية في المُخ، وبمشيئة الله تكون بسيطة بس عايزاكم تدعوا لي إني أرجع لكم بالسلامة، بحبكم".



سلمى صباحى

يشار إلى أن سلمى بدأت تغني في المدرسة من سن 5 سنوات وانضمت إلى كورال أطفال الأوبرا في سن 8 سنوات، شاركت بالتمثيل والغناء في مسرحية نسمة سلام على مسرح البالون 1992.

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وحصلت مرتين على المركز الأول في مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى مدارس الجمهورية عامي 1996 1997، شاركت بالغناء والإلقاء في بطولة المسرحية الشعرية «مسحراتي العرب» على المسرح القومي 1999.

وهي خريجة جامعة القاهرة كلية الآداب قسم إسباني وانضمت لكورال منتخب جامعة القاهرة وحصلت على لقب مطربة الجامعة عام 2002 وحصلت على جائزة التميز أكتر من مرة لمشاركتها في مهرجانات محلية ودولية تابعة لجامعة القاهرة.

شاركت في برنامج سوبر ستار في موسمه الثاني.. كما قدمت برنامج «ولاد البلد»، وبدأت كمذيعة في برنامج «شبابيك».

ذلك وقدمت برنامجين إذاعيين، هما: «البيت على» و«كل الكلام».

كما أنها أحد أعضاء الفرقة الغنائية «أيامنا الحلوة» حيث تشارك بالغناء في عروض الفرقة.